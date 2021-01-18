Нацбанк расширил возможности по проведению операций с валютой для физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) отменил ряд валютных ограничений, дальнейшее применение которых потеряло свою актуальность.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №3 от 15 января и вступили в силу с 17 января, передает пресс-служба регулятора.

В частности, Национальный банк отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривню на условиях "форвард", на операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте.

Также НБУ снял запрет на осуществление банками операции на условиях "своп" с физическими лицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов.

Дополнительно Национальный банк разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания и утвердил порядок проведения соответствующих операций.

В частности, определено, что после продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц. Такие операции должны осуществляться с учетом законодательства о финансовом мониторинге.

НБУ также разрешил физлицам использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія" при осуществлении физлицами переводов средств в иностранной валюте за пределы Украины и для получения таких переводов из-за рубежа.

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Кроме того, Нацбанк снял запрет для клиентов - юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард".

"Ранее такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа", – отмечается в сообщении.

По оценкам Национального банка, соответствующие послабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации, а также будут способствовать расширению возможностей для бизнеса и физических лиц по хеджированию валютных рисков; дальнейшему развитию новых услуг, предоставляемых уполномоченными учреждениями в сфере валютно-обменных операций, использованию цифровых документов при проведении валютных операций.