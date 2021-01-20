Цены на нефть продолжают повышаться

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составила $56,21 за баррель, что на $0,31 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 19 января эти контракты подорожали на $1,15 (2,1%) - до $55,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составили $53,32 за баррель, что на $0,34 (0,64%) выше уровня предыдущих торгов, сообщает Интерфакс.

Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,56 (1,1%) - до $52,98 за баррель.

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch. По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.

Фрейзер отмечает, что падение спроса в первом квартале обусловлено "ростом числа случаев заражения коронавирусом в большей части США и Европы, а также призывами в Китае ограничить поездки в Новый год по лунному календарю".

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

Между тем аналитики отмечают, что ослабление доллара США может поддержать сырьевые цены. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов в среду 0,1%.

Поддержку рынку также оказывают ожидания принятия новых экономических стимулов в США. В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад.