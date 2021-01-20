Верховный Суд отменил решения о лишении "Приватбанка" права на гостиницу "Мир"
Верховный суд в составе Кассационного хозяйственного суда по кассационной жалобе ПриватБанка (Киев) 14 января отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишение права собственности банка на киевскую гостиницу "Мир".
Верховный суд передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает Интерфакс-Украина.
ПриватБанк напомнил, что до его национализации в августе 2016 года банк погасил часть кредита ООО "АЭФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около $18 млн за счет перехода права собственности на гостиницу "Мир", являющуюся залоговым имуществом ПриватБанка, согласно договору ипотеки, заключенному с ООО "Ардена".
Джерело: Интерфакс-Украина
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