Кабмин поручил передать "Укрэнерго" Министерству энергетики

Премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам подготовить передачу в Министерство энергетики управление компаниями "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины", ГП "Оператор рынка".

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

"Министерство экономики, Министерство энергетики и Министерство финансов должны разработать решения относительно передачи в Министерство энергетики государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины", ГП "Оператор рынка", – заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что Кабинет министров также получит в управление НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три теплоцентрали, которые сейчас находятся в подчиеннии Министерства энергетики.

"По поручению президента Украины, управление НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя ТЭЦ переходит непосредственно к Кабинету министров Украины", – сказал Шмыгаль.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать в управления Минэнерго "Укртранснафту", "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины".

Сейчас оператор системы передачи НЭК Укрэнерго" находится под управлением Министерства финансов.

Против передачи "Укртранснафты" министерству выступил "Нафтогаз", заявив, что это может привести к кросс-дефолту по обязательствам группы на 64 млрд грн.