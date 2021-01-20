США ввели санкции против украинской компании за поставки нефти из Венесуэлы

США ввели санкции против украинской компании, которая обвиняется в причастности к перевозке нефти из Венесуэлы.

Согласно сообщению Министерства финансов США, санкции введены против одесской компании Fides Ship Management (ООО "Фидес Шип Менеджмент"), передает Радио Свобода.

Также под санкции попали четыре судна, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).

ООО "Фидес Шип Менеджмент" зарегистрировано в Одессе, его владельцами в госреестре указаны Юрий Ткач (20%), а также Гульнара и Ильяс Азиз (также по 20%)

Как сообщалось, США в январе 2019 ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, в 2020 году в санкционный список за транспортировку венесуэльской нефти был внесен ряд компаний. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.



