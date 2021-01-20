Кабмин одобрил введение проверок для инвесторов в стратегические предприятия

Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, одобрил законопроект "Об осуществлении иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Законопроектом предлагается утвердить на законодательном уровне порядок осуществления иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности.

В частности, предусматривается установление процедуры проверки иностранных инвесторов, усовершенствование механизма проверки и выявления инвестиций, привлечение которых может привести к контролю над активами указанных субъектов хозяйствования (опасной концентрации иностранного капитала).

Для этого законопроектом предлагается создать Межведомственную комиссию по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины.

Согласно пояснительной записке к документу, в марте 2019 года Евросоюз утвердил регламент (ЕС) 2019/452, который устанавливает механизм проверки иностранных инвестиций с целью их проверки в контексте вопросов безопасности в ответ на рост прямых инвестиций в стратегические активы, в частности из Китая. Механизм оценки инвестиций также существует в США.

Как сообщалось, Кабмин также разрешил Министерству юстиции Украины применить переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму свыше $3,5 млрд, который инициировали китайские совладельцы ПАО "Мотор Сич".

15 января США ввели санкции против китайского покупателя "Мотор Сичи" – компании Skyrizon, "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group.