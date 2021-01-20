Кабмин поручил создать еще одно госпредприятие для закупки лекарств

Кабинет министров на заседании 20 января поручил Минэкономики отработать вопрос определения государственной акционерной компании (ГАК) "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией.

Об этом в ходе заседания правительства сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди, передает Интерфакс-Украина.

"Минэкономики отработать вопрос определения ГАК "Лекарства Украины" централизованной закупочной организацией и в случае необходимости подать соответствующие документы на рассмотрение Кабмина", – сообщила замминистра.

Как пояснила Панаиотиди, этот вопрос рассматривается в связи с многочисленными обращениями компании "Лекарства Украины".

Напомним, осенью 2018 года Минздрав зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" – централизованную закупочную организацию, специализирующуюся на закупке лекарственных средств и медицинских изделий.

В последний год глава ГП "МЗУ" Асен Жумадилов неоднократно обвинял Минздрав в блокировании работы предприятия и попытках в ручном режиме согласовывать закупки.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов обвинял руководство ГП "Медицинские закупки Украины" в неэффективной работе. После обвинений Минздрава в срыве переговоров о закупке вакцин в пользу частного дилера китайского производителя Sinovac, Степанов добился передачи закупок вакцин британскому агентству Crown Agency.



Как сообщалось, Кабинет министров 28 октября 2020 года назначил и.о. главы ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Наталью Галенко.



