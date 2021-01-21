Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на прошлой неделе.

Опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе, сообщает Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $55,88 за баррель, что на $0,2 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 20 января эти контракты подорожали на $0,18 (0,3%) – до $56,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,09 за баррель, что на $0,22 (0,41%) ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,33 (0,6%) - до $53,31 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей. Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в четверг.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

"США по-прежнему являются крупнейшим рынком мира, и он до сих пор не смог восстановить весь потерянный спрос", - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

"Новые ограничительные меры в КНР оказывают давление на перспективы глобального спроса на нефть, поскольку китайский спрос был одним из главных драйверов улучшения фундаментальных факторов для нефтяного рынка", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.