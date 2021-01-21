Европарламент может потребовать остановки строительства "Северного потока-2", – СМИ

Европарламент хочет потребовать от ЕС немедленной остановки строительства газопровода "Северный поток-2" из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, пишет Spiegel со ссылкой на проект резолюции.

Требование готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых", сообщает РБК.

Помимо приостановки строительства трубопровода в проекте резолюции также содержится требование ввести санкции против физических и юридических лиц, "которые участвовали в решении об аресте и заключении Алексея Навального". Ограничения могут быть наложены на "российских олигархов", "членов ближайшего окружения президента Путина", "пропагандистов СМИ", а также на тех, кто несет ответственность за нападения на членов оппозиции, пишет издание. Они могут включать замораживание активов, которые находятся в ЕС, и запрет на въезд.

Проект резолюции будет вынесен на голосование в четверг, 21 января.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению институтами ЕС и правительствами стран — участниц союза. При этом они являются политическим ориентиром для государств, входящих в ЕС. Санкции в ЕС вводятся решением всех 27 стран, входящих в союз.

Лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил Spiegel, что после ареста Навального пришло время поговорить об "энергетической проблеме". "Это самый мощный инструмент, который у нас есть. И поэтому проект "Северный поток-2" — это один из способов оказания дальнейшего давления", — считает он, добавив, что одних призывов к России недостаточно.

О том, что за арестом Навального могут последовать санкции Запада, ранее уже заявляли отдельные члены Евросоюза. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание оппозиционера "абсолютно неприемлемым" и потребовали его немедленного освобождения. "Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", — говорилось в их совместном заявлении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен дать "быстрый и однозначный ответ". Глава МИД Чехии Томаш Петржичек пообещал поднять вопрос о санкциях на встрече европейских министров.