Нацбанк планирует сохранить объем резервов благодаря кредитам МВФ

Национальный банк Украины ожидает сохранения международных резервов Украины на уровне около $30 млрд.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украины сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд, несмотря на значительные объемы погашений внешнего долга", – сказал Шевченко.

Он отметил, что НБУ ожидает поступления финансирования от Международного валютного фонда в рамках текущей программы stand- by, а также официального финансирования от ЕС, Всемирного банка и других международных партнеров.

По словам Шевченко, указанное финансирование обеспечит покрытие значительной части бюджетных потребностей в 2021 году.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд