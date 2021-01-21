Степанов спрогнозировал начало платной вакцинации к лету

На коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что "национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что все граждане Украины будут вакцинированы за государственный счет".

"Этот план состоит из пяти этапов. Начнем с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти. На пятом этапе мы вакцинируем людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателям и не имеют сопутствующих заболеваний. Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 в начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке", – добавил Степанов.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. При этом глава правительства уточил, что поставки первых вакцин ожидаются до конца февраля.

Напомним, Кабмин передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

После этого Степанов признал, что Украина может отказаться от закупки вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech, если ее доказанная эффективность будет менее 70%.