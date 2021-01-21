Байден отменил выход США из соглашения по борьбе с глобальным потеплением

Президент США Джо Байден распорядился возобновить участие страны в международном Парижском климатическом соглашении, процесс выхода страны из которого запустил его предшественник Дональд Трамп в 2017 году.

Документ стал одним из 17-ти первых указов нового президента США, которые были подписаны в первые часы после инаугурации 20 января, передает Голос Америки.

Подписывая документ Байден подчеркнул, что возвращение США в международных усилиях против изменений климата "отвечает экономическим интересам Америки".

После представления решения в ООН Соединенные Штаты вновь станут членом Парижского соглашения через 30 дней.

Байден также назначил бывшего государственного секретаря США Джона Керри первым президентским посланником по вопросам климата.

Кроме того, Байден своим указом остановил процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начатый Трампом.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш поздравил эти шаги Вашингтона и заявил: "Я готов тесно сотрудничать с президентом Джо Байденом и другими лидерами, чтобы преодолеть чрезвычайную ситуацию с климатом и лучше бороться с COVID-19".

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп начал процесс выхода страны из Парижского соглашения по климату в 2019 году.

Парижское соглашение по климату подписали 197 стран. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX столетии. Оно вступило в силу 4 ноября 2016 года. По условиям соглашения, ни одна страна не может выйти из него в первые три года.

Выход из климатических соглашений был одним из предвыборных обещаний Трампа. Ранее он заявлял, что участие в них экономически невыгодно для США и чревато потерей рабочих мест, снижением зарплат, закрытием фабрик и сокращением финансового благосостояния американцев. По его словам, выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением стоило бы США к 2025 году почти трёх миллионов рабочих мест.

Недавно Трамп назвал это масштабным переводом богатства из Америки в другие страны, заявив, что это односторонний процесс.

Глава организации "Советники по климату" Найджел Первис, который возглавлял переговоры по климату от Госдепартамента в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, отмечает, что подписанное США соглашение – это не налог на американцев. Оно не обязывает никакую страну производить какие-либо финансовые выплаты, поясняет он.

Критики Трампа считают, что отказ Вашингтона от Парижского соглашения нанесет удар по усилиям мирового сообщества в борьбе с глобальным потеплением. США занимают второе место после Китая по выбросам в атмосферу углекислого газа. Бывший президент США Барак Обама, подписавший соглашение, обязался к 2025 году сократить объем вырабатываемых парниковых газов на 26–28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.