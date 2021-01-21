"Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 50%"

Объем украинского рынка битума в 2020 году вырос на 84,6% и составил 1,19 млн тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимой Украины.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, производство битума на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. тонн (219,3 тыс. тонн в 2019 году). Подавляющий объем обеспечил Кременчугский НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров, выпустивший на рынок 319 тыс. тонн.

В итоге доля украинских НПЗ на рынке составила 27,6%, остальные 72,4% пришлось на импортные поставки.

Как сообщалось, импорт битума в 2020 году составил 860,2 тыс. тонн, увеличившись за год вдвое.

Основным поставщиком в 2020 году выступила Беларусь, которая поставила в Украину 582,6 тыс. тонн битума, что на 77% больше позапрошлогоднего показателя (253,7 тыс. тонн). Таким образом, Беларусь сохранила за собой половину украинского рынка битума (49% в 2020 году против 51% в 2019 году).

Кроме того, втрое – с 45,2 тыс. тонн до 134 тыс. тонн – выросли объемы польских битумов, которые заняли 11% рынка (7% годом ранее).

Отличительной особенностью прошлого года также стало начало поставок битума по морю. Наибольший объем морского ресурса пришелся на Грецию — 35,6 тыс. тонн, из Азербайджана по морю было импортировано 32 тыс. тонн, из Турции — 31,1 тыс. тонн, из Италии — 19 тыс. тонн и из Испании — 10,3 тыс. тонн битумов. Всего было принято 23 танкера с битумом, морские поставки заняли 12% рынка.