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Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 50%

Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 50%

Объем украинского рынка битума в 2020 году вырос на 84,6% и составил 1,19 млн тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимой Украины.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, производство битума на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. тонн (219,3 тыс. тонн в 2019 году). Подавляющий объем обеспечил Кременчугский НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров, выпустивший на рынок 319 тыс. тонн.

В итоге доля украинских НПЗ на рынке составила 27,6%, остальные 72,4% пришлось на импортные поставки.

Как сообщалось, импорт битума в 2020 году составил 860,2 тыс. тонн, увеличившись за год вдвое.

Основным поставщиком в 2020 году выступила Беларусь, которая поставила в Украину 582,6 тыс. тонн битума, что на 77% больше позапрошлогоднего показателя (253,7 тыс. тонн). Таким образом, Беларусь сохранила за собой половину украинского рынка битума (49% в 2020 году против 51% в 2019 году).

Кроме того, втрое – с 45,2 тыс. тонн до 134 тыс. тонн – выросли объемы польских битумов, которые заняли 11% рынка (7% годом ранее).

Отличительной особенностью прошлого года также стало начало поставок битума по морю. Наибольший объем морского ресурса пришелся на Грецию — 35,6 тыс. тонн, из Азербайджана по морю было импортировано 32 тыс. тонн, из Турции — 31,1 тыс. тонн, из Италии — 19 тыс. тонн и из Испании — 10,3 тыс. тонн битумов. Всего было принято 23 танкера с битумом, морские поставки заняли 12% рынка.

Автор: 

Джерело:  еnkorr
дороги (1569) Коломойський Ігор (1772) будівництво (2223) Укртатнафта (236)


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Топ коментарі
+10
Теперь понятно почему фонд короны перевели в дороги
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21.01.2021 20:45
+7
Ух ты морда жыдовская! жулье задрипаное
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21.01.2021 17:04
+7
А мне нравится новость. А вам, зебилы?
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21.01.2021 18:22
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Ух ты морда жыдовская! жулье задрипаное
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21.01.2021 17:04 Відповісти
Уря, уря, кінець епохи бідності!!!
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21.01.2021 21:51 Відповісти
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21.01.2021 18:19 Відповісти
А мне нравится новость. А вам, зебилы?
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21.01.2021 18:22 Відповісти
Мойка денег работает...
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21.01.2021 18:41 Відповісти
на кременчугском нпз та битумка на ладан дышит, там еще оборудование 60-х годов....но ни государству в лице шмаркли ни бене это не надо. При желании там с нуля можно современную битумку сделать, половина установок стоит уже давно. Но лучше же покупать за бугром-так можно бабла намыть...
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21.01.2021 20:07 Відповісти
какое отношение Порошенко имеет к фонду и битуму? При Порохе здесь бени не было, тихо сидел себе в Израиле, а клоун играл членом на рояле. Все было если не нормально, то хоть в меру нормально. Теперь и этого нет.
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21.01.2021 21:03 Відповісти
Порох был здесь и дела что можно, чтобы остановить москальню на Донбассе. А беня был в Израиле, загорал и строил планы на будущее, которое для него наступило.
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21.01.2021 21:09 Відповісти
Могу ответить тем же. Но какой в этом смысл?
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21.01.2021 21:13 Відповісти
земуди в восторге)))
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21.01.2021 20:36 Відповісти
А как вы думали?! Надо же строить дорогу Киев-Кишинев, там же пойдет море битума, оплата будет с бюджета.
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21.01.2021 20:45 Відповісти
Теперь понятно почему фонд короны перевели в дороги
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21.01.2021 20:45 Відповісти
Я так понимаю, что фонду борьбы с вирусом срочно потребуется битум для борьбы с заразой. И по цене намного превышающую рыночную. Ни одна зараза не переживет битум коломойского.
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21.01.2021 21:01 Відповісти
Всіх Українців , без усраільського ггомадянства , тепер будуть вакцинувать бітумом !😆
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21.01.2021 21:11 Відповісти
Чтобы у Бени прибыло, надо чтобы у зебилов убыло.
Вы этого хотели, вы это получили.

У особо одаренных конечно может воникнуть вопрос.
Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 50% - Цензор.НЕТ 6850
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21.01.2021 21:34 Відповісти
Вот и ответ на вопрос, в чем главный смысл "великой стройки"(с) ....
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21.01.2021 21:46 Відповісти
Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 50% - Цензор.НЕТ 1609
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21.01.2021 23:14 Відповісти
Тут він не збрехав: почалася епоха злиднів.
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22.01.2021 12:32 Відповісти
Беня уже наверно пол Израиля скупил.
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22.01.2021 00:59 Відповісти
Не совсем понял суть "новости". Если рынок вырос на 80%, а Бенин завод на 50%, то Беня в жопе. В любой нормальной компании, при таких показателях, делают очень серьезные кадровые выводы.
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22.01.2021 09:47 Відповісти
https://censor.net/video_news/3133355/kolomoyiskiyi_budet_vkladyvat_ochen_bolshie_dengi_v_infrastrukturu_donbassa_no_on_ob_etom_esche_ne_znaet
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22.01.2021 09:59 Відповісти
Значит и в этом году все деньги КОВИД-фонда уйдут на дороги. Бене же надо где-то столоваться.
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22.01.2021 10:45 Відповісти
Битум от Бени - полное дерьмо, им только заборы мазать, дороги на нём больше года не работают! Это грабёж бюджета и не более того. Зебилоиды! Радуйтесь, вас в очередной раз поимели. Белорусский немного лучше, но, не сильно. Нормальный битум это из Польши и из Балтии. А на бенин битум лаборатория давала заключение - "некая субстанция, идентифицировать которую не представляется возможным". "Большая стройка!" говорите, ну-ну, придурки.
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22.01.2021 10:50 Відповісти
это потому что они в битум коровяк и мочу лошадиную добавляют.....
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22.01.2021 12:03 Відповісти
"Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 50%"
-Аткуда дравішкі, зіц-Зєлупа?
- Із лєсу вєстімо. Атєц, слишиш, рубіт, а я атважу.

(в лєсу раздавался тапор Коломойла)
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22.01.2021 11:33 Відповісти
Большая стройка...
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22.01.2021 11:49 Відповісти
изя каломыйский битум варит, а зеля им дороги пломбирует.... прям семейный подряд .... интересен размер гешефта у обоих.
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22.01.2021 12:01 Відповісти
Нарешті всі пазли склалися: від Бєні бітум, з КривРогу шлак замість гравію, трамбують свої фірми, у заступника керівника Зеліної ОПи - новий великий будинок під Києвом.
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22.01.2021 13:16 Відповісти
По хорошему, Беню надо екстрадировать в США раз украинская власть не может его привлечь к ответственности за воровство и отмывание 5.5 млрд долларов украинцев.
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22.01.2021 13:37 Відповісти
Думаю, беня хорошо в рейтинге Форбс поднимется.
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22.01.2021 15:15 Відповісти

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