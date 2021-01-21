БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 683 1

Нацбанк объяснил резкий рост объема наличных денег вне банков

Нацбанк объяснил резкий рост объема наличных денег вне банков

Национальный банк Украины (НБУ) считает причиной резкого роста объема наличных средств вне банков в 2020 году поведенческую модель населения и бизнеса в период кризиса, а также возможный рост теневой экономики.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил на брифинге по монетарной политике, передает Finbalance.

"Об агрегате М1, там есть две основные составляющие, и они как раз достаточно сильно выросли, – это наличные деньги и депозиты до востребования. Мы уже не раз говорили, что Украина не очень отличается от других стран (кстати, как развитых, так и emerging markets) по бегству в наличные населения и бизнеса в прошлом году на фоне развертывания пандемических процессов. То есть головокружительный рост наличности наблюдался во многих экономиках прошлого года", – отметил Сологуб.

"Кроме того, гипотеза наша заключается в том, что масштабы теневой экономики, возможно, увеличились в прошлом году, что также могло повлиять на увеличение наличности. Ну и фактор эффективности финансового мониторинга в украинской банковской системе, скорее всего, повлиял на это", – добавил замглавы НБУ.

В то же время он отметил, что на объемы депозитов до востребования прежде всего повлиял фактор переоценки депозитов в иностранной валюте за счет девальвации гривни, а также общий рост депозитов в банковской системе.

"Но опять же естественно при таких значениях экономических колебаний люди, бизнес делают выбор в пользу более ликвидного инструмента, как депозиты до востребования, по сравнению со срочными депозитами", – отметил Сологуб.

В то же время замглавы НБУ спрогнозировал, что в будущем объем депозитов до востребования может сократиться.

"О будущем и что будет дальше. При базовом сценарии восстановления экономики после кризиса те средства в наличной форме или в форме депозитов до востребования будут перетекать в более долгосрочные формы сбережений. То есть срочные депозиты. При стабильной макроэкономической ситуации мы не видим значительного инфляционного эффекта от этого роста наличности и депозитов до востребования прошлого года", – добавил Сологуб.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году (агрегат М0) увеличился на 131,3 млрд грн или на 34,2% – до 515,7 млрд грн.

Напомним, в зависимости от снижения степени ликвидности, финансовые активы группируются в различные денежные агрегаты – М0, М1, М2 и М3. Денежный агрегат М0 включает наличные средства в обращении вне депозитных корпораций. Денежный агрегат М1 – денежный агрегат М0 и переводные депозиты в национальной валюте. Денежный агрегат М2 – денежный агрегат М1 и переводные депозиты в иностранной валюте и другие депозиты. Денежный агрегат М3 (денежная масса) – агрегат М2 и ценные бумаги (кроме акций).

Автор: 

Джерело:  Finbalance
гривня (1540) НБУ (9265)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что вы хотели - бумагами АБВГД пользуются или идиоты или конторы, депозиты - бред. Весь цивилизованый мир вкачал деньги в обвалившийся фондовый рынок, скупая, акции кокакол и майкрософтов за пол цены умножая бабло в баксах в два раза 2 за март и обеспечивая 10% годовых в будущем в бачинских, а местному обрыгану от слова акция вспоминается или акци в АТБ или облигации 90х.
показати весь коментар
22.01.2021 07:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 