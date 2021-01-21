Нацбанк объяснил резкий рост объема наличных денег вне банков

Национальный банк Украины (НБУ) считает причиной резкого роста объема наличных средств вне банков в 2020 году поведенческую модель населения и бизнеса в период кризиса, а также возможный рост теневой экономики.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил на брифинге по монетарной политике, передает Finbalance.

"Об агрегате М1, там есть две основные составляющие, и они как раз достаточно сильно выросли, – это наличные деньги и депозиты до востребования. Мы уже не раз говорили, что Украина не очень отличается от других стран (кстати, как развитых, так и emerging markets) по бегству в наличные населения и бизнеса в прошлом году на фоне развертывания пандемических процессов. То есть головокружительный рост наличности наблюдался во многих экономиках прошлого года", – отметил Сологуб.

"Кроме того, гипотеза наша заключается в том, что масштабы теневой экономики, возможно, увеличились в прошлом году, что также могло повлиять на увеличение наличности. Ну и фактор эффективности финансового мониторинга в украинской банковской системе, скорее всего, повлиял на это", – добавил замглавы НБУ.

В то же время он отметил, что на объемы депозитов до востребования прежде всего повлиял фактор переоценки депозитов в иностранной валюте за счет девальвации гривни, а также общий рост депозитов в банковской системе.

"Но опять же естественно при таких значениях экономических колебаний люди, бизнес делают выбор в пользу более ликвидного инструмента, как депозиты до востребования, по сравнению со срочными депозитами", – отметил Сологуб.

В то же время замглавы НБУ спрогнозировал, что в будущем объем депозитов до востребования может сократиться.

"О будущем и что будет дальше. При базовом сценарии восстановления экономики после кризиса те средства в наличной форме или в форме депозитов до востребования будут перетекать в более долгосрочные формы сбережений. То есть срочные депозиты. При стабильной макроэкономической ситуации мы не видим значительного инфляционного эффекта от этого роста наличности и депозитов до востребования прошлого года", – добавил Сологуб.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем наличных средств в обращении вне банков в 2020 году (агрегат М0) увеличился на 131,3 млрд грн или на 34,2% – до 515,7 млрд грн.

Напомним, в зависимости от снижения степени ликвидности, финансовые активы группируются в различные денежные агрегаты – М0, М1, М2 и М3. Денежный агрегат М0 включает наличные средства в обращении вне депозитных корпораций. Денежный агрегат М1 – денежный агрегат М0 и переводные депозиты в национальной валюте. Денежный агрегат М2 – денежный агрегат М1 и переводные депозиты в иностранной валюте и другие депозиты. Денежный агрегат М3 (денежная масса) – агрегат М2 и ценные бумаги (кроме акций).