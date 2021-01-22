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Ривненская АЭС отключила на ремонт еще один энергоблок

Ривненская АЭС отключила на ремонт еще один энергоблок

Ривненская атомная электростанция отключила первый блок от энергосистемы Украины для проведения среднего планового ремонта длительностью 45 суток.

Об этом сообщила пресс-служба Ривненской АЭС.

"22 января 2021 в 00:03 согласно согласованной заявке отключен от энергосети энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Сейчас выполняются операции по программе остановки блока", - сообщает АЭС.

Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 45 календарных дней и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины.

За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 1808 МВт.

На энергоблоке №3 идут 70 сутки капитального планово-предупредительного ремонта. Все работы выполняются согласно графику.

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Как сообщалось, ранее экс-нардеп Сергей Высоцкий опубликовал письмо "Укрэнерго" в адрес и. о. министра энергетики Юрию Витренко, в котором предлагается согласовать применение, при необходимости, графиков ограничения потребления электроэнергии в связи с возможным дефицитом мощности в ОЭС Украины до 1700 МВт с 7:00 до 22:00 на период с 14 по 19 января в связи с отсутствием резерва мощности на ТЭС из-за нехватки угля.

АЕС (810) Рівне (160) атомна енергетика (328) Рівненська область (176)


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