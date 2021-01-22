Ривненская АЭС отключила на ремонт еще один энергоблок

Ривненская атомная электростанция отключила первый блок от энергосистемы Украины для проведения среднего планового ремонта длительностью 45 суток.

Об этом сообщила пресс-служба Ривненской АЭС.

"22 января 2021 в 00:03 согласно согласованной заявке отключен от энергосети энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Сейчас выполняются операции по программе остановки блока", - сообщает АЭС.

Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 45 календарных дней и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины.

За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 1808 МВт.

На энергоблоке №3 идут 70 сутки капитального планово-предупредительного ремонта. Все работы выполняются согласно графику.

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Как сообщалось, ранее экс-нардеп Сергей Высоцкий опубликовал письмо "Укрэнерго" в адрес и. о. министра энергетики Юрию Витренко, в котором предлагается согласовать применение, при необходимости, графиков ограничения потребления электроэнергии в связи с возможным дефицитом мощности в ОЭС Украины до 1700 МВт с 7:00 до 22:00 на период с 14 по 19 января в связи с отсутствием резерва мощности на ТЭС из-за нехватки угля.