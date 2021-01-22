Гендиректором судостроительного завода "Океан" назначен Виктор Цоклан

Владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына 21 января представил коллективу нового генерального директора предприятия. Им стал Виктор Цоклан.

Об этом Капацына сообщил во время встречи с трудовым коллективом, на которой состоялось представление нового руководителя, сообщает пресс-служба предприятия.

Капацина отметил, что возлагает большие надежды на Виктора Цоклана как на эффективного управленца, и рассчитывает на его опыт, когда перед "Океаном" стоят новые вызовы и задачи.

Со своей стороны Цоклан подтвердил, что видит большой потенциал завода "Океан", и приложит все усилия, чтобы вернуть предприятие на мировой уровень.

"Самое главное, что мы с командой сейчас должны сделать – это подготовить максимально технические и технологические условия на предприятии для судостроения и судоремонта, а также наладить связи с международными партнерами", - назвал Цоклан свои цели на ближайшие месяцы.

Виктор Цоклан родился в 1965 году. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище. После службы в армии окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

Занимал должности заместителя начальника Николаевского морского торгового порта, руководителя аппарата Высшего административного суда Украины, заместителя министра юстиции Украины и занимался правовым сопровождением инвестиционных проектов в странах Европейского Союза.

В 2004 году Виктору Цоклану указом Президента Украины присвоено звание Заслуженного юриста.

Как сообщал БЦ, Николаевский судостроительный завод "Океан" совместно с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики будут реализовывать проект по строительству серии кораблей класса корвет для Военно-морских сил Украины.

Справка: Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Завод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

В декабре 2018 владельцем судостроительного завода "Океан" стал Василий Капацына. С тех пор завод начал восстанавливать производство: изготавливать баржи и выполнять судоремонтные заказы.

Кроме того, "Океан" изготовил металлоконструкции для мостов на Владимирской горке, Шулявского путепровода в Киеве, моста через Северский Донец в станице Луганской и моста в Запорожье.