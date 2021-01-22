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Гендиректором судостроительного завода "Океан" назначен Виктор Цоклан

Гендиректором судостроительного завода

Владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына 21 января представил коллективу нового генерального директора предприятия. Им стал Виктор Цоклан.

Об этом Капацына сообщил во время встречи с трудовым коллективом, на которой состоялось представление нового руководителя, сообщает пресс-служба предприятия.

Капацина отметил, что возлагает большие надежды на Виктора Цоклана как на эффективного управленца, и рассчитывает на его опыт, когда перед "Океаном" стоят новые вызовы и задачи.

Со своей стороны Цоклан подтвердил, что видит большой потенциал завода "Океан", и приложит все усилия, чтобы вернуть предприятие на мировой уровень.

"Самое главное, что мы с командой сейчас должны сделать – это подготовить максимально технические и технологические условия на предприятии для судостроения и судоремонта, а также наладить связи с международными партнерами", - назвал Цоклан свои цели на ближайшие месяцы.

Виктор Цоклан родился в 1965 году. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище. После службы в армии окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

Занимал должности заместителя начальника Николаевского морского торгового порта, руководителя аппарата Высшего административного суда Украины, заместителя министра юстиции Украины и занимался правовым сопровождением инвестиционных проектов в странах Европейского Союза.

В 2004 году Виктору Цоклану указом Президента Украины присвоено звание Заслуженного юриста.

Как сообщал БЦ, Николаевский судостроительный завод "Океан" совместно с Государственным оборонным концерном Турецкой Республики будут реализовывать проект по строительству серии кораблей класса корвет для Военно-морских сил Украины.

Справка: Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Завод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

В декабре 2018 владельцем судостроительного завода "Океан" стал Василий Капацына. С тех пор завод начал восстанавливать производство: изготавливать баржи и выполнять судоремонтные заказы.

Кроме того, "Океан" изготовил металлоконструкции для мостов на Владимирской горке, Шулявского путепровода в Киеве, моста через Северский Донец в станице Луганской и моста в Запорожье.

Миколаїв (325) суднобудування (119) Новини компаній (3348) Суднобудівельний завод Океан (3) Капацина Василь (1)


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22.01.2021 12:48 Відповісти
100%! И вообще, какое-то резюме скудноватое. С госструктурами - все понятно. А где коммерческие структуры? Какую должность занимал? Какие достижения? Все понятно: очередной "преданный". А ведь спрашивать потом будут, как со "знающего"
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22.01.2021 13:06 Відповісти
И ****@бол - это у них не отнять.
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22.01.2021 13:12 Відповісти
Прочитав Кацапина). Колишній КДБіст.
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22.01.2021 13:25 Відповісти
намалюють кумачовий транспарант - "хозяйство ВАСИ", щоб Вадатурський бачив здалеку, автором хай буде Остап Бендер. А в рейху кажуть, що власником є бувша дружина Ігоря Івановича Сечина.
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22.01.2021 14:02 Відповісти
Т.е. профильного образования нет... Корабли строить - это тебе не только команды раздавать, тут тебя профессионалы в два счёта вокруг пальца обведут...
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22.01.2021 14:27 Відповісти

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