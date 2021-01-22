Зеленский пообещал "глобальную реформу" деятельности домов престарелых

В Украине необходимо провести реформу в сфере предоставления услуг по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе рабочей поездки в Харьков, передает Интерфакс-Украина.

"Будут законодательные инициативы, должна быть реформа. Люди смогут получать нормальные качественные услуги. Я думаю, что как частные услуги должны быть, так и коммунальные – мы должны открыть, как бы там это не звучало, но такую социальную помощь, такой рынок справедливых социальных услуг должен быть открыт в Украине. Сегодня этого нет", – сказал президент.

Президент считает, что необходимость решения проблемы на законодательном уровне вызвана не только трагедией с пожаром в нелегальном доме престарелых в Харькове, который унес жизни 15 человек, но незаконным функционированием домов престарелых по всей Украине.

"Это нужно сделать на законодательном уровне, потому что если мы просто решим харьковский кейс – мы же не знаем даже, сколько таких объектов в государстве находится. Никто этого не знает", – сказал Зеленский.

Такие хосписы очень просто оформлять, очень быстро, а хосписы такие – они не платят никаких налогов и из-за этого они никак не оформлены, кроме Интернета", – добавил президент.

Поэтому, по словам Зеленского, должна быть проведена в этой сфере "глобальная реформа" и для ее наработки будет создана рабочая группа.

"Сейчас на этом, к сожалению, трагическом кейсе нужно сделать все. Во-первых, дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги", – добавил президент.

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Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове. Правоохранители задержали четверых человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

Проверяются три основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник из-за замыкания электросети.