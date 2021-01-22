СБУ обнаружила схему незаконного ввоза подержанных импортных грузовиков

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему по незаконному ввозу грузовых автомобилей иностранного производства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела в Житомирской области.

"Во время следственных действий изъяты таможенные и бухгалтерские документы, печати фирм, оргтехника, номерные знаки автотранспортных средств. Ранее документация была изъята в служебных помещениях таможенного поста", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни.

По данным следствия, схему организовали трое граждан Украины. В 2019 году они создали несколько коммерческих фирм в Житомире и Ровно, которые специализируются на растаможивании транспортных средств.

"За счет предоставления недостоверной информации относительно первой регистрации грузовиков делки искусственно уменьшали размеры обязательных таможенных платежей в государственный бюджет. Таким образом, схема позволяла им "сэкономить" от 70 тыс. до 600 тыс. грн на каждом автомобиле", – отмечается в сообщении.

По оперативным данным, за время функционирования схемы в зоне деятельности одного из таможенных постов Житомирской таможни злоумышленники успели ввезти почти 200 бывших в употреблении грузовиков. По предварительным подсчетам, государственный бюджет недополучил почти 40,5 млн грн.

В СБУ уточнили, что по факту уклонения от уплаты налогов продолжается досудебное расследование.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением ГФС в Житомирской области.