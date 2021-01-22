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СБУ обнаружила схему незаконного ввоза подержанных импортных грузовиков

СБУ обнаружила схему незаконного ввоза подержанных импортных грузовиков

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему по незаконному ввозу грузовых автомобилей иностранного производства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела в Житомирской области.

"Во время следственных действий изъяты таможенные и бухгалтерские документы, печати фирм, оргтехника, номерные знаки автотранспортных средств. Ранее документация была изъята в служебных помещениях таможенного поста", – сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни.

По данным следствия, схему организовали трое граждан Украины. В 2019 году они создали несколько коммерческих фирм в Житомире и Ровно, которые специализируются на растаможивании транспортных средств.

"За счет предоставления недостоверной информации относительно первой регистрации грузовиков делки искусственно уменьшали размеры обязательных таможенных платежей в государственный бюджет. Таким образом, схема позволяла им "сэкономить" от 70 тыс. до 600 тыс. грн на каждом автомобиле", – отмечается в сообщении.

По оперативным данным, за время функционирования схемы в зоне деятельности одного из таможенных постов Житомирской таможни злоумышленники успели ввезти почти 200 бывших в употреблении грузовиков. По предварительным подсчетам, государственный бюджет недополучил почти 40,5 млн грн.

В СБУ уточнили, что по факту уклонения от уплаты налогов продолжается досудебное расследование.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением ГФС в Житомирской области.

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авто (4123) вантажі (1296) СБУ (1536) митниця (816)


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