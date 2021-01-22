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Продажи билетов на поезда через интернет выросли до 66%, – "Укрзализныця"

Продажи билетов на поезда через интернет выросли до 66%, –

В 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры приобрели через интернет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как уточнили в компании, всего в прошлом году было продано более 19 млн билетов, из которых 3 млн проездных документов пассажиры вернули из-за введения жесткого карантина в марте-мае 2020 года и последующего ограничения движения поездов в города так называемых "красных зон".

Как сообщалось, в течение 2019 года Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов или 57% от общего объема.

В 2018 году реализация билетов через онлайн-сервисы составляла 50%.

Автор: 

квитки (331) потяг (1293) Укрзалізниця (4762)


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