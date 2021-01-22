Россия выплатит Беларуси $60 миллионов компенсации за "грязную" нефть

ОАО "Мозырский НПЗ" (Беларусь) получило $14 млн от НК "Лукойл" в виде первого транша компенсации за поставленную весной 2019 года нефть, которая была загрязнена хлорорганикой. Общая сумма компенсации от российских НК составит около $60 млн.

Об этом говорится в сообщении "Белнефтехима".

Отмечается, что российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, передает enkorr.

"21 января 2021 года на завод поступил первый транш от ПАО "Лукойл" в размере 1,05 млрд российских рублей, что в эквиваленте составляет около $14 млн. Общая сумма компенсации должна составить порядка $60 млн", – заявили в "Белнефтехиме".

Первые сообщения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля 2019 года от концерна "Белнефтехим". Он сообщал о 10-25-кратном превышении допустимых показателей доли органических хлоридов. 22 апреля некачественное сырье достигло европейских НПЗ. По оценкам экспертов, органическими хлоридами было отравлено от 3 млн до 5-5,5 млн тонн российской нефти.

Касательно поставок некондиционной российской нефти в Польшу Москва и Варшава приводили разные данные. "Транснефть" оценивала эти объемы в 400-600 тыс. тонн, Польша - более чем в 1 млн тонн. В PERN сообщали, что на начало октября 2019 года в хранилищах компании оставалось около 450 тыс. тонн "грязной" нефти.