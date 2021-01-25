Из госбюджета в 2020 году не оплачено 67 миллиардов запланированных расходов

По итогам 2020 года план доходов государственного бюджета на 2020 год был перевыполнен на 9 млрд грн, однако расходы госбюджета оказались меньше плана на 67 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение государственного бюджета Украины в 2020 году, передает пресс-служба ведомства.

"Недостатки планирования ряда бюджетных программ и неэффективные управленческие решения при использовании бюджетных средств привели к невыполнению плана расходов на 5% – 67,3 млрд грн", – сказал Пацкан.

В частности, меньше плана оказались расходы по бюджетным программам Министерства здравоохранения – на 10,5 млрд грн (7,7%). Из них 2,7 млрд грн не профинансировано на возмещение расходов на медобслуживание населения в результате оплаты фактически оказанных услуг, 2,4 млрд грн – на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения, 2,1 млрд грн – на закупку средств индивидуальной защиты, тестов, оборудования и доплаты работникам лабораторий Минздрава (средства Фонда борьбы с COVID-19), 1 млрд грн – на закупку медикаментов и лекарственных средств.

Меньше запланированного на 5,8 млрд грн оказались расходы Минсоцполитики. В частности, 4,7 млрд грн (56% выделенных средств) не профинансировано на предоставление Пенсионным фондом единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, на 171 млн грн (73%) – на выплату финансовой помощи Фонда соцстрахования для медработников и членов их семей.

Кроме того, не выполнен план расходов Государственным агентством автомобильных дорог Украины (на 4 млрд грн или 4,2%), Минэкономразвития (на 3,8 млрд грн или 14,3%), Минобразования (на 3,7 млрд грн 8,2%), МВД (2,9 млрд грн или 2,8%), Минобороны (на 1,6 млрд грн или 1,4%).

Из-за невыполнения плана расходов дефицит госбюджета на 83,4 млрд грн (27,8%) меньше плана и составил 217 млрд грн, что в пределах установленного в законе предельного объема – 298 млрд грн. Однако по сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет.

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Доходы государственного бюджета в 2020 году составили 1 трлн 76 млрд грн, что на 9 млрд грн (0,8%) больше плана.

При этом план поступлений НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения перевыполнен на 40,4 млрд грн (47%), акцизного налога – на 9,8 млрд грн (7,6%), налога и сбора на доходы физических лиц – на 6 млрд грн (5,4%).

В то же время меньше плана поступило НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – почти на 30 млрд грн (9,8%), платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр – 4,4 млрд грн (100%), поступлений от аренды за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом – на 2,8 млрд грн (68%); налога на прибыль предприятий – на 1,8 млрд грн (1,6%).

Кроме того, в результате недополучения государственных заимствований на 46,5 млрд грн (6,8%) не выполнен и план поступлений для финансирования госбюджета на 44,8 млрд грн (6,5%).

В целом в прошлом году от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению. При этом в декабре получено 27% общего объема поступлений от государственных заимствований.

В том числе от размещения облигаций внутренних государственных займов на внутреннем рынке получено 389 млрд грн, что меньше плана на 22 млрд грн (5,4%).

Поступления от государственных внешних заимствований составляли 249,5 млрд грн, что на 24,5 млрд грн, или 8,9% меньше плана.