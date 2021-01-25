Суд разрешил "Приватбанку" забрать у Коломойского 247 АЗС
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка" и отменил постановления судов нижестоящих инстанций, которыми по ходатайству 38 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, "Приватбанку" в рамках обеспечения иска было запрещено предпринимать любые действия по возврату или истребованию 247 АЗС, переданных банком в лизинг.
Соответствующее решение Верховный Суд вынес 14 января, передает Finbalance.
Согласно судебным материалам, перед национализацией "Приватбанка" в 2016 году 15 компаний, связанных с его бывшими владельцами, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от банка 247 АЗС.
В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).
Как сообщалось, по данным банка на июль 2020 года задолженность по указанным договорам финансового лизинга составляла более 6 млрд грн.
Ранее "Приватбанк" отмечал, что указанные 38 компаний также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, так как заявленные меры обеспечения иска являются тождественными удовлетворению исковых требований.
"Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 автозаправочных станций. Банк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети автозаправочных станций отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ представителей банка в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.
247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы "Приват" без учета станций "Укрнафты". На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.
АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника – НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.
Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фракция политической партии https://www.obozrevatel.com/entity/partiya-sluga-naroda/ "Слуги народа" 25 января соберется на заседание, где народные депутаты планируют обсудить введение США санкций против их коллеги https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-dubinskij.htm Александра Дубинского . На встрече также ожидают присутствия и президента https://www.obozrevatel.com/person/volodimir-zelenskij.htm Владимира Зеленского .
https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL попытался узнать у руководства СН Давида Арахамии и Александра Корниенко, что ранее обсуждалось на встрече депутатов фракции в Офисе президента относительно санкций Дубинского, и какое может быть дальнейшее развитие этой ситуации. Однако ответа от них наше издание так и не получило - ни один из народных депутатов не взял трубку.
Ну а убедить меня, что хозяин самого успешного банка в стране вдруг решил убить курицу, которая ему приносила золотые яйца, будет крайне сложно.