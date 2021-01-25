Суд разрешил "Приватбанку" забрать у Коломойского 247 АЗС

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка" и отменил постановления судов нижестоящих инстанций, которыми по ходатайству 38 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, "Приватбанку" в рамках обеспечения иска было запрещено предпринимать любые действия по возврату или истребованию 247 АЗС, переданных банком в лизинг.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 14 января, передает Finbalance.

Согласно судебным материалам, перед национализацией "Приватбанка" в 2016 году 15 компаний, связанных с его бывшими владельцами, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от банка 247 АЗС.

В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).

Как сообщалось, по данным банка на июль 2020 года задолженность по указанным договорам финансового лизинга составляла более 6 млрд грн.

Ранее "Приватбанк" отмечал, что указанные 38 компаний также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, так как заявленные меры обеспечения иска являются тождественными удовлетворению исковых требований.

"Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 автозаправочных станций. Банк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети автозаправочных станций отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ представителей банка в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.



247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы "Приват" без учета станций "Укрнафты". На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.

АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника – НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей.



