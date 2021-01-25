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Суд разрешил "Приватбанку" забрать у Коломойского 247 АЗС

Суд разрешил

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка" и отменил постановления судов нижестоящих инстанций, которыми по ходатайству 38 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, "Приватбанку" в рамках обеспечения иска было запрещено предпринимать любые действия по возврату или истребованию 247 АЗС, переданных банком в лизинг.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 14 января, передает Finbalance.

Согласно судебным материалам, перед национализацией "Приватбанка" в 2016 году 15 компаний, связанных с его бывшими владельцами, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от банка 247 АЗС.

В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).

Как сообщалось, по данным банка на июль 2020 года задолженность по указанным договорам финансового лизинга составляла более 6 млрд грн.

Ранее "Приватбанк" отмечал, что указанные 38 компаний также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, так как заявленные меры обеспечения иска являются тождественными удовлетворению исковых требований.

"Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 автозаправочных станций. Банк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети автозаправочных станций отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ представителей банка в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.

247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы "Приват" без учета станций "Укрнафты". На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.

АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника – НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
АЗС (1588) Верховний Суд (373) Коломойський Ігор (1772) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+38
Верховный Суд разрешил "Приватбанку" забрать у Коломойского 247 АЗС - Цензор.НЕТ 1399
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25.01.2021 12:01
+18
Папа Беня в шоке. Привет от Байдена, строгатель Буратин.
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25.01.2021 16:29
+14
Просто запах от обосравшегося Дубинеску такой сильный, что завоняло и в ОП, там тоже начали от сраха пока видимо только попукивать, вот и решения пошли соответствующие. То ли еще будет.
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25.01.2021 13:54
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Верховный Суд разрешил "Приватбанку" забрать у Коломойского 247 АЗС - Цензор.НЕТ 1399
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25.01.2021 12:01 Відповісти
Неужели ВС еще способен принимать законные решения? Удивлен.
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25.01.2021 12:21 Відповісти
скоріш за все бабломойський вже продав всі ті АЗС
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25.01.2021 22:42 Відповісти
Неплохо бы Байдену, ишо снять Валерьча с Цэнтрэнерго, Укрнафты, Энеэргоатома и прочаяя и вернуть все это под управление государства, по праву собственности.
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25.01.2021 12:58 Відповісти
а "государство" это у тебя кто? беня умудрялся пилить Укрнафту будучи по факту миноритарием, но поставив своего директора и срывая год за годом собрание акционеров "кофе идешь пить" вспоминай, когда петя сковырнул бениного директора - тот ночью вывел все бабло в Приват под видом кредита банку от Укрнафты
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25.01.2021 18:58 Відповісти
Не знаю, как у тебя, а у меня государство-Украина. И написано-"вернуть под управление государства". Вернуть "под управление" означает "Забрать у частного управителя( имярек) и вернуть управление собственнику". А какие у тебя предложения?
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25.01.2021 20:04 Відповісти
Просто запах от обосравшегося Дубинеску такой сильный, что завоняло и в ОП, там тоже начали от сраха пока видимо только попукивать, вот и решения пошли соответствующие. То ли еще будет.
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25.01.2021 13:54 Відповісти
это точно.....
Фракция политической партии https://www.obozrevatel.com/entity/partiya-sluga-naroda/ "Слуги народа" 25 января соберется на заседание, где народные депутаты планируют обсудить введение США санкций против их коллеги https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-dubinskij.htm Александра Дубинского . На встрече также ожидают присутствия и президента https://www.obozrevatel.com/person/volodimir-zelenskij.htm Владимира Зеленского .
https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL попытался узнать у руководства СН Давида Арахамии и Александра Корниенко, что ранее обсуждалось на встрече депутатов фракции в Офисе президента относительно санкций Дубинского, и какое может быть дальнейшее развитие этой ситуации. Однако ответа от них наше издание так и не получило - ни один из народных депутатов не взял трубку.
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25.01.2021 17:30 Відповісти
намечается крупнейший передел рынка заправок со времен витька януковоща.
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25.01.2021 14:21 Відповісти
Ого, я думав, що один суддя Анатолій Ярема нормальний на весь ВС. Здивували!
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25.01.2021 14:29 Відповісти
Шукаем зарду. Ваши порохошлепперы
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25.01.2021 15:48 Відповісти
америка за ж ида взялась радует
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25.01.2021 15:56 Відповісти
Папа Беня в шоке. Привет от Байдена, строгатель Буратин.
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25.01.2021 16:29 Відповісти
Суд США, наверняка. вынесет решение о конфискации всего имущества Коломойского в любой стране. Вот Зеленский и спасает имущество своего боса. А расплатится за это махинации Украина. С США шутки плохи, не говоря уже о банановой Украине. Впереди Зеленского ждёт оплата счёта за арест сына Байдена в Украине в угоду Коломойскому. Доигрался. Сегодня день рождения клоуна. И ни один уважающий свою страну руководитель не прислал поздравление. Так, пару посольств отписалось. Вот и жри Украина свой позор, не подавись.
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25.01.2021 20:12 Відповісти
Україна - це не урод зелений і нічого спільного з ним нема !!!
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26.01.2021 08:36 Відповісти
Что, клюнул уже жареный петух в жидовское очко? Давно бы пора, а то ишь как оборзел, ни стыда ни совести. А собственно, какая совесть может быть у еврея, её с роду никогда небыло.
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25.01.2021 20:47 Відповісти
Самое вопиющее рейдерство гос. масштаба продолжается.... ну ну.... ждем инвесторов, готовых вкидывать бабло в нашу страну при таком беспределе.
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25.01.2021 21:36 Відповісти
Каломойский это не инвестор а мародер и аферист по которому у тюрьма давно плачет(причем не только в Украине))-таких "инвесторов" нам не надо
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25.01.2021 22:58 Відповісти
А где в моем сообщении написано, что Беня инвестор? Я говорю о том, что зарубежные инвесторы, насмотревшись какой беспредел творится в нашей стране с частным бизнесом (и с бениным в том числе), будут ещё много лет обходить десятой дорогой
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26.01.2021 00:10 Відповісти
этот ..инвестор.. с боголюбовым превратил приват в ммм --- финансовую пирамиду --- и ******* 155 000 000 000 ярдов --- за это в сша сел бы **** пожизненно и сядет падла потому что бобло он отмывал в сша . а его говорящая срака дубинский всунул свое ***** во внутренние дела америкосов --- так что выгребут по полной . там такое не забывают
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26.01.2021 05:56 Відповісти
Серьезно? А Вы со свечкой рядом стояли или это вам телевизор рассказал такие страсти? Я вот по другому ситуацию вижу. Лично у мене ни со счета физ. лица, ни предприятия при бене ни одной гривны не пропало. А вот когда гецьман решил банк себе отжать, так с бюджета (наши с вами деньги) лярды вытащили, без всяких референдумов, т.е. с"издили. А то, что беня решил вывести бабки из бизнеса, который у него решили отжать - правильно сделал. янык точно также в свое время соснул, отжав Аэросвит.
Ну а убедить меня, что хозяин самого успешного банка в стране вдруг решил убить курицу, которая ему приносила золотые яйца, будет крайне сложно.
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26.01.2021 16:59 Відповісти
александр -- вот потому у тебя и не пропало бобло в привате . что туда после национализации влили 155 000 000 000 грн вместо того чтобы добавить пенсии этим боблом или зарплату медсестре с окладом 4 000 грн ---- ТАК ЧТО ДЕНЬГИ ТВОИ В ПРИВАТЕ СПАСАЛИ ЗА СЧЕТ НАШИХ НИЩИХ ЛЮДЕЙ --- ЖИВИ И РАДУЙСЯ И СКАЖИ ПОРОХУ СПАСИБО
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27.01.2021 06:01 Відповісти
Вот и скажите Пороху спасибо, что отжал успешный банк и за это мы все скинулись своей пенсией)) Нужно понимать, что было первое "курица или яйцо". В моем восприятии этот банк приносил Бене отличный доход и гробить его своими руками было откровенно тупо. А когда его шестерки донесли информацию, что порох серьезно настроен его отжать... подергался по своим краям и понял, что ни свои менты ни свои судьи повлиять не смогут. Вот он и решил до самого момента рейдерства вывести бабки со счетов, чтобы порох вместо успешного банка получил дырку от бублика. И правильно сделал. Думаю расчет был, что порох поймет какой пипец может наступить в банковской системе и включит заднюю. Однако сцарь оказался очень умным парнем. Прикинул писю к носу, что можно постричь свой народ и закрыть дырки, так и поступил.
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27.01.2021 15:11 Відповісти
голубенко --- ты явно с головой не дружиш -- В ПРИВАТЕ БЫЛ АУДИТ И БАНК ПРИЗНАЛИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ --- если ты мудила этого не понимаеш это от большой ..любви.. до ПОРОШЕНКО --- и банкротить банк два жида начали еще задолго до избрания ПОРОХА ---когда ПОРОХУ доложили ситуацию с приватом он снял мохнорылого с должности губ. днепровской области и была национализация . и суд в лондоне беня мохнорылый проиграл --- это не пещерный суд в КИЕВЕ --- вот такой расклад и потом придумал беня как посадить на банковую шимпан-зе и таки посадил ---- благодаря такому охлобыдлу как ты ..........
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27.01.2021 17:06 Відповісти
Дружечек, а ты только в интернетах такой смелый? Я вроде нормально общался. Если такое тупое, что не понимаешь о крупном бизнесе и активах.
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27.01.2021 18:20 Відповісти
Есть факт:Каламойский как обычный бандит в нарушение всех законов выдал "Кредит "свои-же фирмам без всякого обеспечения. Любой суд любой нормальной страны признает Каламойского преступником и посадит на 20 лет с конфискацией всего имущества в счет компенсации убытков Приватбанка. В Украине такая афера может пройти поскольку Украина по-факту это не совсем государство(нет ни суда ни независимой законодательной ветви власти). В США и ЕС-такое не пройдет. Каламойского ждет незавидная судьба. В лучшем случае всю жизнь будет жить безвылазно в своем маленьком Израиле(а он этого явно не хочет))
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27.01.2021 20:27 Відповісти
Ти, мабуть, читаєш тільки заголовки. Якщо коротко: АЗС були в лізінгу, термін якого закінчився, а Бєня не повертав АЗС Приватбанку. Тут рейдерство тільки з боку Бєні.
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26.01.2021 10:38 Відповісти
А ти шо так напрягся ? якщо це не зупинити , то і останні твої штани підуть на барахолку заради хлебушка !!!!
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26.01.2021 08:39 Відповісти
Конец эпохи зебобиков
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26.01.2021 09:19 Відповісти
от дохлой собаки уши заберете, а не азс.
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26.01.2021 09:56 Відповісти
Тіхо сам с собою я вєду бєсєду.
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26.01.2021 10:39 Відповісти
Цього мало. Більше жару в штани Бєні.
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26.01.2021 10:35 Відповісти

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