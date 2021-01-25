Установленные нормативы нарушают 10 банков, – НБУ

По состоянию на 1 января 2021 года норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) нарушали "Проминвестбанк" (55,93%), "Индустриалбанк" (73,23%), "Сбербанк" (50,92%), банк "Форвард" (25,71%) и неплатежеспособный "Мисто Банк" (44,10%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали "Мегабанк" (28,9%), "Первый инвестиционный банк" (51,01%) и "Юнекс Банк" (28,20%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (84,87%), "Ощадбанк" (119,93%), "Приватбанк" (92,89%) и "Индустриалбанк" (10,46%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (77,8%) и "Мисто Банк" (44,07%).

Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (норматив LCRвв, не менее 100%) и норматив коэффициента покрытия ликвидностью в иностранной валюте (норматив LCRів, не менее 100%) нарушал признанный НБУ неплатежеспособным "Мисто Банк" с показателем 0% по каждому.

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Как сообщалось, 14 декабря 2020 года правление Национального банка (НБУ) приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала.

В НБУ пояснили, что проблемы с капиталом в банке возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным НБУ, 78% вкладчиков АО "Мисто Банк" (2282 человека) получат вклады в полном объеме, поскольку размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года оценивается в 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.