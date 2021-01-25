У Министерства стратегической промышленности появился официальный сайт

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности запустило официальный вебсайт mspu.gov.ua.

Как сообщает пресс-служба министерства, сайт интегрирован с правительственным порталом, сайтами министерств, служб, агентств, госинспекций и местных органов власти.

Для создания сайта Минстратегпрома использована платформу, разработанная по заказу Секретариата Кабинета министров. Сайтами, созданными на этой платформе, пользуется около десяти министерств и ведомств.

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Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.

22 июля 2020 года Кабинет министров принял решение об образовании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.