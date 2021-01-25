"Расчетный центр" откажется от банковской лицензии до 1 июля

До 1 июля 2021 года ПАО "Расчетный центр" (РЦ) прекратит деятельность как банковское учреждение.

Об этом сообщил начальник управления депозитарной деятельности Национального банка, председатель набсовета банка "Расчетный центр" Андрей Супрун, передает FinClub.

Он напомнил, что соответствующий закон Верховная Рада приняла летом 2020 года.

"С 1 июля РЦ прекратит осуществление банковской деятельности. И в скором времени сдаст банковскую лицензию. Поэтому мы одновременно запускаем новые продукты и готовимся к трансформации, которая должна быть подготовлена ​​таким образом, чтобы участники рынка не были подвержены каким либо рискам и прошли почти незаметно этот процесс. По крайней мере в своих операционных моделях", – рассказал Супрун.

Он уточнил, что первой в 2021 году новой услугой РЦ стал запуск рынка "РЕПО с контролем рисков".

Национальный банк Украины является акционером Расчетного центра (во владении НБУ более 80% акций РЦ). Кроме него, акционерами РЦ являются государственные "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а также подконтрольный группе "СКМ" банк ПУМБ.

"Расчетный центр" создан на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) для проведения денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, совершенными на фондовой бирже и вне фондовой биржи, если проводятся расчеты по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты".

6 сентября 2013 года НБУ выдал "Расчетному центру" банковскую лицензию.