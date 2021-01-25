Кабмин введет карантинные ограничения по регионам, – Шмыгаль

Кабинет министров примет решение о введении карантинных ограничений для отдельных регионов, как это делалось ранее в рамках так называемого "адаптивного карантина".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

По словам премьера, на сегодня в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусной болезнью и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях. Всего в больницах отведено для больных COVID-19 более 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

"Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", – отметил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что эти изменения вступят в силу через семь дней после принятия.

Как сообщалось, по решению Кабинета министров с 8 по 24 января в Украине действовали усиленные карантинные ограничения. В частности, была запрещена работа ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). После его окончания по всей стране действуют ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности.