Банк группы ICU Пасенюка взял кредит рефинансирования на 140 миллионов

Банки "Авангард" и "Конкорд" на тендере Национального банка Украины 22 января по 90-дневному рефинансированию привлекли соответственно 140 млн грн и 116 млн грн под 6%.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о кредитах рефинансирования на срок свыше 30 дней.

Как сообщалось, в целом с 30 апреля 2020 года НБУ провел 36 аукционов по краткосрочному рефинансированию на общую сумму 55,5 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая прошедшего года НБУ провел девять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 57 млрд грн.

Согласно графику тендеров, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 29 января 2021 года, а на срок от года до пяти лет – 12 февраля.