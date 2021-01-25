Крупнейший морской порт Украины увеличил перевалку грузов на 14%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в 2020 году увеличил перевалку грузов на 14,49% по сравнению с 2019 годом – до 61,67 млн тонн.

Об этом говорится в данных госпредприятия "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за 2020 год порт увеличил перевалку экспортных грузов на 20,17% – до 47,63 млн тонн, импортных – сократил на 0,67%, до 7,21 млн тонн, перевалку транзитных – на 6,66%, до 6,48 млн тонн. Каботажных грузов перевалено в 12,5 раз больше, чем в предыдущем году – 346,62 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за год нарастил перевалку наливных грузов на 23,9% – до 5,32 млн тонн, сухих сыпучих – на 13,96%, до 51,74 млн тонн, тарно-штучных – на 10,53%, до 4,6 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 243,79 тыс. TEU (+11,49%).

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".