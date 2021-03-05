Украина с начала года увеличила экспорт лома в три раза

Предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-феврале 2021 года нарастили заготовку металлолома на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 0 до 639,2 тыс. тонн.

Об этом сообщается в оперативной информации Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет").

Как сообщается, экспорт металлолома за январь-февраль 2021 года составил 30,2 тыс. тонн, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (10,9 тыс. тонн).

При этом импорт лома за этот период составил 3,1 тыс. тонн, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя (1,6 тыс. тонн).

По данным "УАВтормета", согласно расчетному балансу образования и потребления металлолома в Украине на 2021 год, в целом для выплавки 21-21,5 млн тонн стали необходимо 3-3,1 млн тонн привозного лома черных металлов (в 2020 году - 2,89 млн тонн).

Прогнозируется, что экспорт металлолома из Украины в 2021 году составит 80-100 тыс. тонн, импорт- 30-50 тыс. тонн. Заготовка металлолома в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1-3,2 млн тонн.

Как сообщалось, предприятия по операциям с ломом черных металлов в 2020 году снизили заготовку металлолома на 8,6% по сравнению с 2019 годом - до 3 млн 71,1 тыс. тонн. Экспорт металлолома в прошлом году составил 35,9 тыс. тонн, что на 15% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом импорт лома за этот период составил 26,4 тыс. тонн, что на 47,1% ниже 2019 года.