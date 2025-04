"Интерпайп" опроверг информацию относительно продажи труб "Нафтогазу" по завышенным ценам

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП опровергает информацию о продажах трубной продукции НАК "Нафтогаз Украина" по якобы завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является недостоверной и направлена на нанесение ущерба деловой репутации компании ИНТЕРПАЙП. Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что ИНТЕРПАЙП последовательно и открыто выступает против необоснованного и недобросовестного повышения цен на электроэнергию в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.

Компания указывает, что в публикациях сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украина".

"ИНТЕРПАЙП осуществлял и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украина" в рамках конкурентных тендерных процедур. Наравне с ИНТЕРПАЙП в тендерах на поставки участвовали и участвуют представители крупнейших мировых производителей трубной продукции таких как Vallourec и Voestalpine. Китайские поставщики качественной трубной продукции такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. таже осуществляют поставки НАК "Нафтогаз" без пошлин в рамках квот. Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных на постсоветском пространстве", - говорится в сообщении.

Также компания указывает, что с апреля 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на ввоз всей продукции компании ИНТЕРПАЙП, как на трубы нефтегазового сортамента, а в последствии и на ж/д колеса.

"ИНТЕРПАЙП расценивает выход серии таких публикаций, как спланированную акцию. Цель которой, через распространение ложной информации, попытаться дискредитировать украинскую промышленную компанию ИНТЕРПАЙП, которая последовательно и открыто выступает за то, чтобы рынок электроэнергии в Украине был конкурентным, правила игры – прозрачными, а стоимость электроэнергии была экономически обоснованной", - говорится в сообщении пресс-службы.