Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подозревает крупнейших игроков рынка электрической энергии в манипуляциях на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в декабре 2020 года.
Согласно повестке заседания НКРЭКУ 10 марта, регулятор планирует начать ряд расследований по этому факту, передает отраслевое издание ExPro.
В частности, расследования может коснуться ПАО "Центрэнерго", ООО "Юнайтед Энерджи", ЧАО "Укргидроэнерго", ООО "Ютилити Трейдинг" ООО "Нова-Энергетическая- Компания", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ЧАО "Синтез Ойл".
"Начать расследование нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии, признаки которых содержатся в действиях ПАО" Центрэнерго ", ЧАО "Синтез Ойл" и ООО "Юнайтед Энерджи", в период с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года, согласно проведенному мониторингу поведения участников рынка на "сутки вперед" и "внутрисуточного рынка" за декабрь 2020 года", – говорится в проект одного из постановлений.
Согласно обоснованию к проекту документа, ГП "Оператор рынка" письмом от 11 декабря 2020 года сообщило о нетипичном поведении "Центрэнерго" и "Юнайтед Энерджи".
Согласно служебной записке Департамента энергорынка, 11 декабря этими компаниями был значительно увеличен объем заявок на куплю-продажу с одновременным уменьшением цены в заявках. Также в записке указано, что 16 декабря 2020 года "Юнайтед Энерджи" на рынке двусторонних договоров не смог купить у "Синтез Ойла" объем электрической энергии, при этом объем продаж по двусторонним договорам "Юнайтед Энерджи" не уменьшило.
Как указали в НКРЕКП, такая информация от "Оператора рынка" и Департамента энергорынка указывает на возможную предварительную договоренность между компаниями и попытки манипулирования рынком.
Также, НКРЕКП на заседании 10 марта планирует рассмотреть проекты постановлений о начале расследований против "Укргидроэнерго", "Ютилити Трейдинг", "Нова-Энергетическая- Компания", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Гарантированный покупатель" из-за возможных манипуляций на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.
Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.
В частности, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.
Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпані
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32 летняя Наталья Бойко родилась 7 сентября 1989 года во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] . Училась на юридическом факультете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE Львовского национального университета , в котором в 2011 году получила диплом магистра с отличием. Стажировалась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Зальцбурге на кафедре экологического и энергетического права. Училась на юридическом факультете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0 Берлинского университета имени Гумбольдта по программе Erasmus. До 2015 года работала в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Франкфурте-на-Майн Гонорар члена Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за 19(!!!!!) робочих днів січня 2021 року склав 435 050 грн.Такі цифри відбила у своїй декларації про доходи член Наглядової ради НАК Наталія Бойко, повідомляють «Українські Новини».
Пізніше стало відомо, що Бойко Олеся Теодозіївна, мати члена наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Наталії Андріївни Бойко, отримала від Департаменту соціального захисту населення при Львівській обласній державній адміністрації автомобіль Lexus CT200H (2011 року випуску) у вигляді гуманітарної допомоги інваліду.
Ці дані розкрилися з декларації батька 31-річної Наталії Бойко Андрія Бойко, який у 2017-2019 рр обіймав посаду члена Вищої ради правосуддя України.
Вм подивіться, хто починає розлідування!
Ті кого призначили, протягнули ГОЛОВНІ ГРАВЦІ !!!
Акт Шермана - первый антитрестовский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE антимонопольный ) закон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , провозгласивший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступлением препятствование свободе торговли созданием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 треста (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F монополии ) и вступление в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
_____давно пора...