БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Ринок електроенергії
22 281 25

Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии

Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подозревает крупнейших игроков рынка электрической энергии в манипуляциях на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в декабре 2020 года.

Согласно повестке заседания НКРЭКУ 10 марта, регулятор планирует начать ряд расследований по этому факту, передает отраслевое издание ExPro.

В частности, расследования может коснуться ПАО "Центрэнерго", ООО "Юнайтед Энерджи", ЧАО "Укргидроэнерго", ООО "Ютилити Трейдинг" ООО "Нова-Энергетическая- Компания", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ЧАО "Синтез Ойл".

"Начать расследование нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии, признаки которых содержатся в действиях ПАО" Центрэнерго ", ЧАО "Синтез Ойл" и ООО "Юнайтед Энерджи", в период с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года, согласно проведенному мониторингу поведения участников рынка на "сутки вперед" и "внутрисуточного рынка" за декабрь 2020 года", – говорится в проект одного из постановлений.

Согласно обоснованию к проекту документа, ГП "Оператор рынка" письмом от 11 декабря 2020 года сообщило о нетипичном поведении "Центрэнерго" и "Юнайтед Энерджи".

Согласно служебной записке Департамента энергорынка, 11 декабря этими компаниями был значительно увеличен объем заявок на куплю-продажу с одновременным уменьшением цены в заявках. Также в записке указано, что 16 декабря 2020 года "Юнайтед Энерджи" на рынке двусторонних договоров не смог купить у "Синтез Ойла" объем электрической энергии, при этом объем продаж по двусторонним договорам "Юнайтед Энерджи" не уменьшило.

Как указали в НКРЕКП, такая информация от "Оператора рынка" и Департамента энергорынка указывает на возможную предварительную договоренность между компаниями и попытки манипулирования рынком.

Также, НКРЕКП на заседании 10 марта планирует рассмотреть проекты постановлений о начале расследований против "Укргидроэнерго", "Ютилити Трейдинг", "Нова-Энергетическая- Компания", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Гарантированный покупатель" из-за возможных манипуляций на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

В частности, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпані

Автор: 

Джерело:  ExPro
Коломойський Ігор (1772) електроенергія (4235) ДТЕК (1359) Герус Андрій (268) НКРЕКП (1442) Електрика (1240)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+9
игроки ))))) помойных Крысы которые в 90 с подачи кучмы наворовав бабла и незаконно скупив предприятия за дарма, паразитируют на Украинской земле!!!
показати весь коментар
05.03.2021 20:36
+7
Расследование нужно проводить,а не готовить,приготовите себе котлеты на сковородке идиоты.
показати весь коментар
05.03.2021 14:25
+3
А гарно вони вигляда би ли на дереві разом гойдаючись

Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 2021
показати весь коментар
06.03.2021 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Расследование нужно проводить,а не готовить,приготовите себе котлеты на сковородке идиоты.
показати весь коментар
05.03.2021 14:25 Відповісти
просто оно уже готово ) как обично ничего ненашли
показати весь коментар
05.03.2021 17:23 Відповісти
Та вы шо. Типа мы не в курсе)
показати весь коментар
05.03.2021 14:47 Відповісти
Дурня! Що розслідувати? А хто члени цієї комісії? Спочатку кричали, що Ротердам+ - зрада. Перейшли до ручного управління і докотилися до ручки..
показати весь коментар
05.03.2021 16:30 Відповісти
почитай список членов наблюдательніхсоветов ВСЕХ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ Украины и... увидишь что помимо своих олигархов украинцы кормят свору иностранных.. членов наблюд советов.. да и свои члены вызывают отвращение .. но сами выбрали себе правителей которые назначали туда...По данным УКР СМИ - k Лещенко С журналист железнодрожник член набсовета укрожелезницы зарплата около 5 млн в год... журналист оружейник Найём член наб совета укроборон зарплата 4,5 млн грн и вишенка на торт
32 летняя Наталья Бойко родилась 7 сентября 1989 года во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] . Училась на юридическом факультете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE Львовского национального университета , в котором в 2011 году получила диплом магистра с отличием. Стажировалась в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Зальцбурге на кафедре экологического и энергетического права. Училась на юридическом факультете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0 Берлинского университета имени Гумбольдта по программе Erasmus. До 2015 года работала в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии , во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5 Франкфурте-на-Майн Гонорар члена Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за 19(!!!!!) робочих днів січня 2021 року склав 435 050 грн.Такі цифри відбила у своїй декларації про доходи член Наглядової ради НАК Наталія Бойко, повідомляють «Українські Новини».
Пізніше стало відомо, що Бойко Олеся Теодозіївна, мати члена наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Наталії Андріївни Бойко, отримала від Департаменту соціального захисту населення при Львівській обласній державній адміністрації автомобіль Lexus CT200H (2011 року випуску) у вигляді гуманітарної допомоги інваліду.

Ці дані розкрилися з декларації батька 31-річної Наталії Бойко Андрія Бойко, який у 2017-2019 рр обіймав посаду члена Вищої ради правосуддя України.
показати весь коментар
08.03.2021 09:56 Відповісти
Если бубочка не обгадится с перепугу, то это правильный его шаг.
показати весь коментар
05.03.2021 16:32 Відповісти
Даже знаю итоги "расследования": компании действовали строго в соответствии с действующим законодательством.
показати весь коментар
05.03.2021 19:51 Відповісти
игроки ))))) помойных Крысы которые в 90 с подачи кучмы наворовав бабла и незаконно скупив предприятия за дарма, паразитируют на Украинской земле!!!
показати весь коментар
05.03.2021 20:36 Відповісти
"Согласно повестке заседания НКРЭКУ" Источник: https://biz.censor.net/n3251668"

Вм подивіться, хто починає розлідування!

Ті кого призначили, протягнули ГОЛОВНІ ГРАВЦІ !!!
показати весь коментар
07.03.2021 21:19 Відповісти
Скока можно дурить народ? Не пора ли возвратить украденную энергетику в общенародную собственность?
показати весь коментар
06.03.2021 13:54 Відповісти
Все вокруг колхозное, все вокруг мое?)
показати весь коментар
07.03.2021 08:58 Відповісти
Нет ,юный друг! Но ,прихватизаторы должны умерить аппетиты! Получив богатства задарма, надо быть скромными и прежде чем строить дворцы и покупать яхты, надо вложить доходы в обновление и модернизацию. Ну и обирать народ ..... !??
показати весь коментар
07.03.2021 11:42 Відповісти
Задарма? А кто же вас заставлял продавать ваучеры и акции за бутылку водки?) Пару лет назад, у нас, предприятие стоимостью в несколько сотен миллионов баксов, было куплено всего за 850 тыс грн))) Акционерное общество, все акции на руках у рабочих и пенсионеров этого предприятия... Как в 90-х предприятие было оценено в 1 миллион 600 тыс грн, так на эту же суму были и акции) И вот в один прекрасный день за акции предложили ту суму что в них написана) И побежали все аж бегом) Первые 51% получили что им пообещали, всех остальных послали нах) Чуть позже и остальное скупили сбросив цену в 10 раз) В итоге большинство осталось без работы... И кто им виноват? Вот и вся ваша "общенародная" собственность)))
показати весь коментар
07.03.2021 15:12 Відповісти
По-моему мы говорим о разных вещах...... Афера с ваучерами была сродни МММ и время было совсем другое. А махинаторы сегодняшние, родом из оттуда , должны хотя бы маскироваться!
показати весь коментар
07.03.2021 16:51 Відповісти
руки бог создал для пистолета
показати весь коментар
08.03.2021 11:51 Відповісти
практически все что народ создавал, в "проклятое" прошлое- они в 90-е прибрали к рукам и теперь доказывают что это их, что хочу то и делаю... ты свое создай сначала...
показати весь коментар
08.03.2021 13:44 Відповісти
зеленский уже поживился на продаже лохам эл.энергии ?
показати весь коментар
06.03.2021 15:25 Відповісти
олігархи дерибанят країну,а з ОП заявляють,що Зеленський взагалі перший президент який їх поборов))))
показати весь коментар
06.03.2021 15:47 Відповісти
А гарно вони вигляда би ли на дереві разом гойдаючись

Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 2021
показати весь коментар
06.03.2021 20:46 Відповісти
Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 7174
показати весь коментар
08.03.2021 02:29 Відповісти
Акт Шермана нужно принять и запретить олигархам иметь монополии!!!
Акт Шермана - первый антитрестовский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE антимонопольный ) закон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , провозгласивший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступлением препятствование свободе торговли созданием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 треста (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F монополии ) и вступление в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
показати весь коментар
06.03.2021 23:59 Відповісти
Обіцяти і одружитися - є різниця? Влада пиз..нів..
показати весь коментар
08.03.2021 13:12 Відповісти
В частности, расследования может коснуться ПАО "Центрэнерго", ООО "Юнайтед Энерджи", ЧАО "Укргидроэнерго", ООО "Ютилити Трейдинг" ООО "Нова-Энергетическая- Компания", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ЧАО "Синтез Ойл".

_____давно пора...
показати весь коментар
08.03.2021 13:38 Відповісти
Не забудьте Херуса посадити!
показати весь коментар
08.03.2021 14:17 Відповісти
два дибіла -ето сіла.
показати весь коментар
08.03.2021 21:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 