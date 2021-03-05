Нацбанк выбрал пятый банк для хранения запасов наличных

АО "Укрсиббанк" стал пятым банком, который сможем совершать операции с запасами наличных Национального банка Украины.

Банк также будет обеспечивать другие банки в регионах наличкой, принимать от них ее остатки и сношенные деньги, сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение было принято Правлением НБУ 2 марта.

"Укрсиббанк" письменно обратился к Национальному банку с намерением стать уполномоченным банком по хранению запасов наличных регулятора и предоставил всю необходимую информацию", – говорится в сообщении.

В частности, в НБУ отмечают многолетний опыт банка по организации кассового обслуживания и совершению перевозки валютных ценностей и инкассации средств с использованием передовых технологий.

При этом "Укрсиббанк" обладает разветвленной сетью обособленных подразделений на территории Украины: имеет кассовые центры в Запорожье, Днепре, Черкассах, Харькове, Ужгороде, Одессе, Львове, Виннице.

"Благодаря расширению сети уполномоченных банков Национальный банк продолжит делегировать банкам часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине. Это даст возможность постепенно переходить от частично делегированной модели организации наличного обращения, которая существует в Украине, на делегированную модель", – подчеркнули в НБУ.

Ранее функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняли подразделения четырех уполномоченных банков: АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "ПУМБ".

Напомним, в январе НБУ расширил и уточнил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведения операций с ними во всех регионах страны.

В частности, для усовершенствования процесса отбора уполномоченных банков Национальный банк установил новые требования к банкам по обязательствам в течение первого года деятельности в статусе уполномоченного банка обеспечить хранение запасов наличности Национального банка в сумме не менее 1 млрд грн в целом на банк, а также обеспечить наличие не менее одного обособленного подразделения в регионе не менее чем в 30% областей в течение двух лет деятельности в статусе уполномоченного банка, в 60% областей – в течение четырех лет деятельности в статусе уполномоченного, 80-100% областей – в течение шести лет деятельности в статусе уполномоченного банка.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что к хранению запасов наличности Национального банка не будут привлекаться банки, если к ним, к их руководителям или к владельцам существенного участия в них применены санкции иностранными государствами (кроме государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями, международными организациями или Украиной.