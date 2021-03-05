Продажи электромобилей упали на 20%, – "Укравтопром"

В феврале 2021 года в Украине было зарегистрировано 532 электромобилей, что на 20% меньше, чем в феврале прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

В том числе было приобретено 55 новых электромобилей, таким образом доля новых машин в общий структуре рынка выросла до 10%, тогда как в феврале прошлого года она составляла 4%.

Основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составляли легковые авто – 510 штук (из них новых – 51 шт., б/у – 459 штук). По сравнению с прошлым годом февральские регистрации легковых авто на электротяге сократились на 18%.

Самым популярным электрокаром в феврале стал Chevrolet Bolt: 132 регистрации в прошлом месяце. На втором месте оказалась марка Nissan Leaf (129 электрокаров), третье место заняла Tesla Model 3 (37 регистраций за февраль).

Кроме того, в феврале было зарегистрировано 22 коммерческих электромобиля (на 45% меньше, чем в феврале 2020 года), из которых 21 электромобиль – марки Renault Kangoo Z.E.

В целом за два месяца с начала года украинский автопарк пополнили 1034 электромобиля, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники составила 90% против 95% в 2020 году.

Как сообщалось, в 2020 году в Украине было зарегистрировано 7455 электромобилей, что на 1% меньше, чем в 2019 году.