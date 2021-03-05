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Резервы Нацбанка сократились еще на $300 миллионов

Резервы Нацбанка сократились еще на $300 миллионов

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 марта составили $28,54 млрд (в эквиваленте), сократившись в феврале на 1% или на $278 млн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), на снижение резервов в первую очередь повлияли выплаты на погашение внешних и внутренних обязательств государства.

В частности, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в феврале составил $633,9 млн, из этой суммы $489,2 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $33,7 млн – на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), а остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в феврале правительство и Национальный банк выплатили $213,1 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда (МВФ)

В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) в феврале составили $456,7 млн.

Кроме того, Национальный банк выкупил в феврале на валютном рынке в резервы $200 млн.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце привела к уменьшению их стоимости на $87,5 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, в январе этого года международные резервы Украины сократились на $0,28 млрд, или на 1,1%, в первую очередь, вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства.

Напомним, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд

Автор: 

валютний резерв (195) НБУ (9266) золотовалютний резерв (248)


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Топ коментарі
+6
зебильный турборежим попёр
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05.03.2021 20:42
+3
Зестадо обязано канючить и каяться, каяться и канючить..
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06.03.2021 09:34
+2
нет, МВФ нам не нужен)
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05.03.2021 23:28
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зебильный турборежим попёр
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05.03.2021 20:42 Відповісти
нет, МВФ нам не нужен)
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05.03.2021 23:28 Відповісти
Зестадо обязано канючить и каяться, каяться и канючить..
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06.03.2021 09:34 Відповісти
янык даунецкий грызет локти на ростове))) зебилы,вы в восторге?)))
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07.03.2021 13:57 Відповісти
1% это норм, мелочь. О чем шум?
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07.03.2021 23:10 Відповісти
На внутрішніх запозиченнях хтось гарно заробляє.
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08.03.2021 13:07 Відповісти
Мыши плакали кололись но продолжали жрать кактус. Все как было в прошлый раз , экономика в жопе цены растут и тупо палим ЗВР для поддержания видимой стабильности и курса по 8 или 28.А то что потом опять будет по 50 , да то им по хрен.
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08.03.2021 22:21 Відповісти
Так он реально по 50 ... но регулятор держит.... специально..... МММ не прошёл .... Лохи из МФВ не дали бабла ( свежими кредитами выплачивали проценты старых займов) классика
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09.03.2021 02:23 Відповісти
"но регулятор держит." - держит покупкой доллара? ))
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09.03.2021 08:16 Відповісти
Скро сократяться до того шо Федорович залишив
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09.03.2021 13:24 Відповісти
тут до петиных еще 9 млрд.
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09.03.2021 13:47 Відповісти

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