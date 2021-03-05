Резервы Нацбанка сократились еще на $300 миллионов

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 марта составили $28,54 млрд (в эквиваленте), сократившись в феврале на 1% или на $278 млн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), на снижение резервов в первую очередь повлияли выплаты на погашение внешних и внутренних обязательств государства.

В частности, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в феврале составил $633,9 млн, из этой суммы $489,2 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $33,7 млн – на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), а остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в феврале правительство и Национальный банк выплатили $213,1 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда (МВФ)

В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) в феврале составили $456,7 млн.

Кроме того, Национальный банк выкупил в феврале на валютном рынке в резервы $200 млн.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) в прошлом месяце привела к уменьшению их стоимости на $87,5 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, в январе этого года международные резервы Украины сократились на $0,28 млрд, или на 1,1%, в первую очередь, вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства.

Напомним, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд