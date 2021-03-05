Цены на нефть впервые за год превысили $69 за баррель

Котировки нефти ускорили подъем в пятницу после подведения итогов заседания ОПЕК+ накануне.

К 18:00 по Киеву майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,94 (2,91%) – до $68,68 за баррель, передает Bloomberg.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,75 (2,74%) – до $65,58 за баррель.

Ранее в ходе торгов в пятницу цена нефти Brent впервые с января 2020 года достигла $69 за баррель. WTI торгуется на максимальном уровне с апреля 2019 года, отмечает Trading Economics.

Накануне министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, отмечает Интерфакс.

Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в десять раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал – лишь 150 тыс. б/с.

"Существовали высокие ожидания, что Саудовская Аравия откажется от добровольного сокращения добычи на 1 млн б/с, а группа коллективно повысит добычу на 500 тыс. б/с", – сказал S&P Global Platts старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

По его словам, прогноз роста цены на нефть WTI до $75 за баррель "больше не выглядит нелепым", а "Brent может к лету легко превысить $80 за баррель".

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков. Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале.

Аналитики UBS улучшили прогноз цены на нефть Brent во втором полугодии до $75 за баррель, WTI – до $72 за баррель.

Поддержку рынку в пятницу также оказали данные министерства труда США, которые показали рост числа рабочих мест в экономике страны в феврале на 379 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 182 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце сократилась до 6,2% при ожидавшемся аналитиками сохранении показателя на уровне 6,3%.