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Вакцину против коронавируса получили 15,7 тысячи украинцев

Вакцину против коронавируса получили 15,7 тысячи украинцев

От начала кампании вакцинации против COVID-19 прививку сделали 15 758 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также отмечается, что за сутки 5 марта вакцинировано 3 277 граждан.

Всего наибольшее количество прививок было сделано в Донецкой области – 1 470, наименьшее – в Закарпатской – 284.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не ранее лета-осени.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал цены на вакцину в частных клиниках. По его словам, коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить в диапазоне от 300 до 1200 грн.

Автор: 

вакцина (889) коронавірус (3210)


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