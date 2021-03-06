Вакцину против коронавируса получили 15,7 тысячи украинцев
От начала кампании вакцинации против COVID-19 прививку сделали 15 758 человек.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Также отмечается, что за сутки 5 марта вакцинировано 3 277 граждан.
Всего наибольшее количество прививок было сделано в Донецкой области – 1 470, наименьшее – в Закарпатской – 284.
Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не ранее лета-осени.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал цены на вакцину в частных клиниках. По его словам, коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить в диапазоне от 300 до 1200 грн.
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