Разумков задекларировал 1,3 миллиона от продажи имущества

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,344 млн грн от продажи движимого имущества.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном положении, опубликованное в реестре деклараций.

Согласно данным, доход был получен от продажи движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав. Покупателем стал Владимир Николаевич Бондаренко.

Информация о том, какое именно имущество было продано, в сообщении отсутствует. Операция по отчуждению имущества состоялась 3 марта.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал за 2019 год 26,7 млн грн, которые он одолжил сыну депутата Винницкого облсовета Леониду Галушко, а также доход от предпринимательской деятельности в размене 914,2 тыс. грн. при этом, согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год, Разумков получил 10,32 тыс. грн социальной помощи и 178,5 тыс. зарплаты на должности председателя Верховной Рады.

Семье председателя Рады принадлежит домовладение в Софийской Борщаговке площадью 492,2 кв.м и участок земли под ним площадью 1020 кв.м стоимостью 2,92 млн грн и 642,57 тыс. грн соответственно, офисные помещения в Киеве площадью 74,9 кв.м. и стоимостью 898,8 тыс. грн.

Также спикеру Рады и его супруге принадлежат квартира в столице на 78,5 кв. м. с неизвестной стоимостью, еще одна – на 165,55 кв.м и указанной стоимостью 150 тыс. грн находится в совместном владении с третьим лицом, третья – на 53,2 кв.м. и стоимостью 5 тыс. грн, четвертая – на 44,5 кв. м стоимостью 45,13 тыс. грн.

Кроме квартир в Киеве, Разумков и Елена Чайка являются собственниками квартиры на 232,4 кв. м и участка площадью 500 кв. м в с. Здоровка Васильковского района Киевской области стоимостью 648,45 тыс. грн и 26,95 тыс. грн соответственно, дома на 489,6 кв. м, участка на 962 кв. м, и квартиры на 73,2 кв. м.

Разумкову принадлежат два автомобиля марки Toyota: Land Cruiser 200 2013 года выпуска и Camry 2012 года выпуска.Источник: https://censor.net/n3199249