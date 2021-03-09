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Разумков задекларировал 1,3 миллиона от продажи имущества

Разумков задекларировал 1,3 миллиона от продажи имущества

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,344 млн грн от продажи движимого имущества.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном положении, опубликованное в реестре деклараций.

Согласно данным, доход был получен от продажи движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав. Покупателем стал Владимир Николаевич Бондаренко.

Информация о том, какое именно имущество было продано, в сообщении отсутствует. Операция по отчуждению имущества состоялась 3 марта.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал за 2019 год 26,7 млн грн, которые он одолжил сыну депутата Винницкого облсовета Леониду Галушко, а также доход от предпринимательской деятельности в размене 914,2 тыс. грн. при этом, согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год, Разумков получил 10,32 тыс. грн социальной помощи и 178,5 тыс. зарплаты на должности председателя Верховной Рады.

Семье председателя Рады принадлежит домовладение в Софийской Борщаговке площадью 492,2 кв.м и участок земли под ним площадью 1020 кв.м стоимостью 2,92 млн грн и 642,57 тыс. грн соответственно, офисные помещения в Киеве площадью 74,9 кв.м. и стоимостью 898,8 тыс. грн.

Также спикеру Рады и его супруге принадлежат квартира в столице на 78,5 кв. м. с неизвестной стоимостью, еще одна – на 165,55 кв.м и указанной стоимостью 150 тыс. грн находится в совместном владении с третьим лицом, третья – на 53,2 кв.м. и стоимостью 5 тыс. грн, четвертая – на 44,5 кв. м стоимостью 45,13 тыс. грн.

Кроме квартир в Киеве, Разумков и Елена Чайка являются собственниками квартиры на 232,4 кв. м и участка площадью 500 кв. м в с. Здоровка Васильковского района Киевской области стоимостью 648,45 тыс. грн и 26,95 тыс. грн соответственно, дома на 489,6 кв. м, участка на 962 кв. м, и квартиры на 73,2 кв. м.

Разумкову принадлежат два автомобиля марки Toyota: Land Cruiser 200 2013 года выпуска и Camry 2012 года выпуска.Источник: https://censor.net/n3199249

Автор: 

декларація (541) Разумков Дмитро (78)


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