На лечение пациентов с COVID-19 за год потратили 11 миллиардов, – НСЗУ

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году было потрачено 11 млрд грн, на лечение одного пациента было потрачено 45 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский, передает Интерфакс-Украина.

"Мы потратили на стационарное лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре", - сказал он.

Виленский уточнил, что "расходы могут быть разными".

"Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн", - сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 9 марта в Украине за сутки зафиксировали 3 261 новый случай заболевания коронавирусной болезнью. В частности заболели 160 детей и 54 медработника.