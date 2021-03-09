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На лечение пациентов с COVID-19 за год потратили 11 миллиардов, – НСЗУ

На лечение пациентов с COVID-19 за год потратили 11 миллиардов, – НСЗУ

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году было потрачено 11 млрд грн, на лечение одного пациента было потрачено 45 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский, передает Интерфакс-Украина.

"Мы потратили на стационарное лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре", - сказал он.

Виленский уточнил, что "расходы могут быть разными".

"Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации - 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн", - сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 9 марта в Украине за сутки зафиксировали 3 261 новый случай заболевания коронавирусной болезнью. В частности заболели 160 детей и 54 медработника.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
НСЗУ (147) коронавірус (3210)


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денег больше украли или потратили где-то в феофании. Устроили повальную госпитализацию в коридоры больничные, а кто не хотел лечится и лежать в коридорах - лечитесь дома, ЗА СВОЙ СЧЕТ! Все медикаменты, все препараты, все капельницы и уколы - ЗА СВОЙ СЧЕТ! Это же не министры и депутаты. Вы обязательно собирайте чеки а потом... выбросьте их в туалет. Хотите лечится за счет этих 11 миллионов - должны были лежать в коридорах, не захотели недельки две в коридорах лежать - лечитесь за свой счет. и замминистра здравоохранения подтвердил это официальным письмом. А куда делись деньги, выделенные на лечение каждого "типа госпитализированного" больного , история вместе з министерством охраны здоровья почему-то умалчивает. А таких больных, которые якобы лежали в коридорах, а лечились дома за свой счет - тысячи! Наверное, в дополнение в всем НАБУ, САП , прокуратурам, полиции надо еще и АНТИКОВИДНУЮ ПРОКУРАТУРУ создать!
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09.03.2021 14:08 Відповісти

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