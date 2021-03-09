Спиртзавод на Киевщине продали за 75 миллионов (обновлено)

По результатам онлайн-аукциона по приватизации отдельного имущества Тхоровское места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт", в госбюджет должны поступить 75 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ).

Отмечается, что за право собственности на актив соревновались четыре участника, которые увеличили цену завода в 3,5 раза – со стартовых 21,5 млн грн до 75 млн.

"Активы сосредоточены в двух локациях Сквирского района на Киевщине: селе Тхоровка и городе Сквира. Предприятие владеет зданиями и сооружениями, а также технологическим оборудованием, необходимым для производства спирта", – говорится в сообщении.

Согласно данным в системе "ProZorrо.Продажи", покупателем спиртзавода стало ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость", передает Интерфакс-Украина.

Основными конкурентами победителя торгов выступили ООО "У.Энержи", предложившее на 1 грн меньше конечной суммы продажи спиртзавода, а также ООО "РесурсПромЗахид", предложившее 72 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" (ранее – ООО "Зализобуд Груп") зарегистрирована в феврале 2020 года с уставным капиталом 50 тыс. грн и занимается организацией строительства. Ее конечным бенефициаром является Дмитрий Березовенко.

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Как сообщалось, Фонд выставит на приватизацию 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Напомним, ФГИ в феврале 2021 года объявил аукцион по приватизации Мышковицкого спиртзавода (Тернопольская обл) по стартовой цене 7,29 млн грн, который пройдет 12 марта. 11 марта состоится аукцион по продаже Дубовязовского спиртзавода (Сумская обл.) по стартовой цене 33,8 млн грн.

Минэкономики в феврале также передало в ФГИ для приватизации Бучацкий мальтозный завод (Тернопольская обл.), Гайсинский спиртзавод, Тростянецкий спиртзавод и Винницкий ликеро-водочный завод (все три - Винницкая обл.).

Кроме того, молдавский алкогольный холдинг Zernoff намерен завершить сделку с ФГИ по покупке Мариливского спиртзавода (Тернопольская обл.), несмотря на обвинения инвестором Фонда в несоответствии характеристик спиртзавода заявленным в аукционной документации.

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.