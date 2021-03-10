Фонд гарантирования не смог отсудить главный офис банка "Аркада"

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц к банку "Аркада", ООО "Будэволюция", Олегу Нелину и Тарасу Бурдейному о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привели к выведению из собственности банка "Аркада" его главного офиса.

В рамках этого дела 1 февраля суд снял арест с главного офиса "Аркады" и с земельного участка под ним, который был наложен в августе 2020 года по ходатайству Фонду гарантирования вкладов, сообщает Finbalance.

11 января 2021 года Печерский райсуд. Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об обеспечении иска к Олегу Нелину и наложения ареста на главный офис банка "Аркада" (площадью 14,1 тыс. кв. м по адресу ул. Ольгинская, 3-А) и с земельного участка под ним (площадью 0,53 га).

В этом иске представитель Фонда просит суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.