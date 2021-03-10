Кабмин утвердил главу комиссии по ликвидации ГАСИ

Кабинет министров Украины утвердил главой комиссии по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Сергея Галицына.

Соответствующее постановление №183 от 3 марта обнародовано на сайте правительства.

До этого Галицын занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области.

Ранее главой ликвидационной комиссии была Ирина Король.

Напомним, 24 февраля Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Галицына.

Как сообщалось, 13 марта 2020 года Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве. Однако в декабре Кабинет министров ликвидировал созданные весной 2020 года органы, создав вместо них Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, как центральный орган исполнительной власти, которая будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.