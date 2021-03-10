БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
698 0

Кабмин утвердил главу комиссии по ликвидации ГАСИ

Кабмин утвердил главу комиссии по ликвидации ГАСИ

Кабинет министров Украины утвердил главой комиссии по ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Сергея Галицына.

Соответствующее постановление №183 от 3 марта обнародовано на сайте правительства.

До этого Галицын занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области. 

Ранее главой ликвидационной комиссии была Ирина Король.

Напомним, 24 февраля Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Галицына.

Как сообщалось, 13 марта 2020 года Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве. Однако в декабре Кабинет министров ликвидировал созданные весной 2020 года органы, создав вместо них Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, как центральный орган исполнительной власти, которая будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
інспекція (26) Кабмін (7742)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 