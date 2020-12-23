Кабмин ликвидировал созданные по предложению Шмыгаля новые службы строительного контроля

Кабинет министров решил ликвидировать созданные весной 2020 года Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, создав вместо них Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, как центральный орган исполнительной власти, которая будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 23 декбаря, сообщает пресс-служба Минрегиона.

В ходе заседания министр развития общин и территорий Алексей Чернышев представил новый план завершения реформы градостроительства.

"Меняются подходы реализации реформы градостроительства, и ни в коем случае не ее идеология. Основные цели реформы остаются неизменными и будут достигнуты. Это – ликвидация ГАСИ и создание в Украине прозрачных условий для функционирования сферы градостроительства", – пообещал министр.

По словам Чернышева, сейчас идет подготовка нового законопроекта в этой сфере, который будет внесен на рассмотрение парламента в начале следующего года. В то же время до его принятия продлится переходный период.

Министр напомнил, что в рамках этого переходного периода Кабмин на прошлой неделе восстановил полномочия органов местного самоуправления по контрою над строительством объектов класса последствий СС1 и СС2 в пределах 101-го населенного пункта (92% строительства в стране). Сейчас это постановление дорабатывается и готовится к публикации.

Кроме того, Минрегион подготовил проект постановления, который предусматривает внесение изменений в ряд регуляторных актов по лицензированию, выдаче разрешительных документов, принятию объектов в эксплуатацию, определению порядка ведения контроля и надзора.

По словам Чернышева, этим постановлением все полномочия Государственной архитектурно-строительной инспекции будут переданы другим органам, а сама ГАСИ ликвидирована.

При этом на переходный период разрешительно-регистрационные функции в сфере градостроительства будут осуществляться:

через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕДЕССБ), которая уже частично работает и полноценно заработает в кратчайшие сроки;

органы местного самоуправления, действующие в пределах 101 населенного пункта, будут осуществлять разрешительно-регистрационные функции по объектам класса последствий СС1 и СС2.

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Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Вместе с этим Кабмин приостановил действие постановления №553 от 23 мая 2011 года "Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля" до начала выполнения функций и полномочий Государственной инспекции градостроительства. Таким образом, было приостановлено проведение проверок в сфере государственного архитектурно-строительного контроля.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

Однако уже 21 октября СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".