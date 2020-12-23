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Кабмин ликвидировал созданные по предложению Шмыгаля новые службы строительного контроля

Кабмин ликвидировал созданные по предложению Шмыгаля новые службы строительного контроля

Кабинет министров решил ликвидировать созданные весной 2020 года Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства, создав вместо них Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства, как центральный орган исполнительной власти, которая будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор в сфере градостроительства без разрешительно-регистрационных функций.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, 23 декбаря, сообщает пресс-служба Минрегиона.

В ходе заседания министр развития общин и территорий Алексей Чернышев представил новый план завершения реформы градостроительства.

"Меняются подходы реализации реформы градостроительства, и ни в коем случае не ее идеология. Основные цели реформы остаются неизменными и будут достигнуты. Это – ликвидация ГАСИ и создание в Украине прозрачных условий для функционирования сферы градостроительства", – пообещал министр.

По словам Чернышева, сейчас идет подготовка нового законопроекта в этой сфере, который будет внесен на рассмотрение парламента в начале следующего года. В то же время до его принятия продлится переходный период.

Министр напомнил, что в рамках этого переходного периода Кабмин на прошлой неделе восстановил полномочия органов местного самоуправления по контрою над строительством объектов класса последствий СС1 и СС2 в пределах 101-го населенного пункта (92% строительства в стране). Сейчас это постановление дорабатывается и готовится к публикации.

Кроме того, Минрегион подготовил проект постановления, который предусматривает внесение изменений в ряд регуляторных актов по лицензированию, выдаче разрешительных документов, принятию объектов в эксплуатацию, определению порядка ведения контроля и надзора.

По словам Чернышева, этим постановлением все полномочия Государственной архитектурно-строительной инспекции будут переданы другим органам, а сама ГАСИ ликвидирована.

При этом на переходный период разрешительно-регистрационные функции в сфере градостроительства будут осуществляться:

  • через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕДЕССБ), которая уже частично работает и полноценно заработает в кратчайшие сроки;
  • органы местного самоуправления, действующие в пределах 101 населенного пункта, будут осуществлять разрешительно-регистрационные функции по объектам класса последствий СС1 и СС2.

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Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Вместе с этим Кабмин приостановил действие постановления №553 от 23 мая 2011 года "Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля" до начала выполнения функций и полномочий Государственной инспекции градостроительства. Таким образом, было приостановлено проведение проверок в сфере государственного архитектурно-строительного контроля.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

Однако уже 21 октября СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

Автор: 

Кабмін (7757) Мінрегіонрозвитку (637) Шмигаль Денис (1491) ДАБІ (86)


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