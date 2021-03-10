Верховный Суд обязал жителя Харьковщины заплатить 400 тысяч за кражу газа

Верховный Суд обязал жителя Краснограда Харьковской области оплатить почти 400 тыс. грн. за несанкционированное использование газа.

Кроме этой суммы, владельцу домовладения придется компенсировать АО "Харьковгаз" более 18 тыс. грн. судебных расходов, сообщает пресс-служба компании.

"При обследовании газовой инфраструктуры в Краснограде в 2017 году специалистами АО "Харьковгаз" выявлено несанкционированный резиновый газопровод. Этот газопровод был подключен к газораспределительным сетям и проложен в один из частных домовладений города. С помощью несанкционированного газопровода владельцы дома неучтенно использовали газ у себя дома, подключив к нему газовые приборы", – говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями Кодекса ГРМ, за несанкционированную врезку в газовые сети потребителю начислены к оплате объемы природного газа стоимостью почти 400 тыс. грн.

Судебный процесс с потребителем длился более трех лет. В конце февраля коллегия судей Верховного Суда удовлетворила требование АО "Харьковгаз" взыскать с потребителя стоимость неучтенного газа и обязала владельца дома оплатить судебные издержки.

В течение прошлого года специалистами АО "Харьковгаз" выявлено более 70 несанкционированных газопроводов, подключенных потребителями к газовым сетям. Средний размер начисленной оплаты при несанкционированном подключении домовладения к газораспределительной системе составляет более 100 тыс. грн.