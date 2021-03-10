Средний размер субсидии в феврале сократился на треть

Субсидию на оплату коммуналки получает около 3 млн домохозяйств, ее средний размер в феврале составил 1 483 грн.

Об этом 9 марта сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

"Среди всех получателей жилищной субсидии около 40% составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, который не превышает размер прожиточного минимума, еще почти 40% – домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц, 17% – сдоходом от полутора до двух прожиточных минимумов", – сказала она.

По словам министра, средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги по Украине составляет чуть более 10% совместного дохода семьи, которая получает субсидию.

"При росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, так как зависит от дохода, а размер субсидии увеличивается", – уточнила Лазебная.

Напомним, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе 2021 года составил 2,2 тыс. грн, и получали ее треть домохозяйств.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.