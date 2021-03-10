"Ривнегаз" заключил больше 2 тысяч договоров на обслуживание газовых сетей

В 2020 году 2 146 юридических лиц и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) заключили договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей с АО "Ривнегаз".

Как сообщает пресс-служба компании, больше всего заботятся о своевременном обслуживании газовых сетей юридические лица. Меньшую активность по заключению договоров проявляют владельцы многоквартирных жилых домов.

"Ривнегаз" – надежный партнер в предоставлении услуг по газификации и техническому обслуживанию газораспределительных сетей. Потребители, которые понимают сложность комплексного обслуживания газовой системы, выбирают специалистов нашей компании, которые обеспечивают безаварийную эксплуатацию газовых сетей и выполнения ремонтных работ любого уровня сложности", – отметил технический директор компании Александр Климчук.

Он добавил, что стоимость услуг для каждого клиента рассчитывается индивидуально, в зависимости от протяженности сетей, количества приборов, их типа и периода обслуживания.

Специалисты АО "Ривнегаз" обращают внимание на то, что отсутствие плановых работ по техническому обслуживанию в многоэтажках приводит к аварийности сетей. Чтобы предупредить неисправности и безопасно потреблять газ в компании советуют заключать договоры на техническое обслуживание.

Согласно действующему законодательству, ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения, возложена на владельцев, совладельцев и арендаторов зданий. После подписания договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей, ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации, напомнили в компании.

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Для получения консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа в Ривненской области могут обратиться в Клиентские пространства 104ua (центры обслуживания клиентов) АО "Ривнегаз" по месту жительства, или позвонить в контакт-центр: (0362) 46 11 04.

Напомним, "Ривнегаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Ривненской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.