"Укрзализныця" отчиталась о росте продаж билетов на поезда

С начала 2021 года "Укрзализныця" начала увеличивать объемы перевозки пассажиров и продажа билетов по сравнению с осенним периодом прошлого года.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак во время пресс конференции, передает пресс-служба компании.

Так, согласно представленным во время мероприятия презентационным материалам, только за первую неделю февраля 2021 года компания перевезла 357,6 тыс. пассажиров, что на 40% больше, чем в середине декабря прошлого года, а количество проданных билетов выросло на 9% - до почти 440 тыс.

"Тенденция начала меняться - мы увеличиваем перевозки пассажиров и продажу билетов по сравнению с осенними месяцами 2020 года. Конечно, нам далеко до передковидного состояния, но мы движемся в положительном тренде", - подчеркнул Жмак.

Он также добавил, что "Укрзализныця" сейчас является единственным видом транспорта, который гарантирует своевременную доставку пассажиров к месту назначения. Особенно это было важно в январе-феврале, когда из-за морозов и метелей другие виды транспорта были заблокированы. При этом железнодорожный транпорт остается самым безопасным в период карантина, ведь может обеспечить и дистанцию, и масочный режим.