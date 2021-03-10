Нацкомиссия повысила тариф поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на услуги поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии – госпредприятия внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго".

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 10 марта, передает Укринформ.

"Уровень тарифа на услуги поставщика "последней надежды" на второй квартал 2021 года, рассчитанный в соответствии с методикой, составляет 360,62 грн за МВт-час, без учета налога на добавленную стоимость. Изменение – на +16,2% от уровня тарифа предыдущего расчетного квартала 310,36 грн/МВт-ч (без учета налога на добавленную стоимость)", – сказано в проекте решения.

В документе отмечается, что НКРЭКУ обнародует тариф на услуги поставщика "последней надежды" на официальном веб-сайте не позднее, чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

Датой вступления постановления определено 1 апреля.

Читайте также: Рыночная цена электроэнергии в феврале выросла на 10,6%, – "Оператор рынка"

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ повысила тариф на услуги ГП "Укринтерэнерго" на первый квартал 2021 года на 29,7% (на 71,08 грн/МВт-ч) – до 310,36 грн/МВт-ч (без НДС).

В декабре 2020 года Кабинет министров продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся, 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" должен был выполнять до 1 января 2021 года.