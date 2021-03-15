В Украине за год подорожали все виды топлива, – Госстат

С февраля 2020 года по февраль 2021 года подорожали все виды моторного топлива.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.

Отмечается, что в феврале 2021 цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 26,07 грн/л (на 2,6% больше, чем в феврале 2020 года); бензина А-95 - 27,19 грн/л (на 2,6% больше); дизельного топлива - 26,35 грн/л (на 2,1% больше).

При этом сжиженный газ с февраля 2020 года по февраль 2021 года подорожал на 23,1%, до 14,58 грн/л.

напомним, рост цен в промышленности Украины в феврале 2021 года достиг 7,8%, тогда как в январе - 5,2%, декабре 2020 года - 1,8%. В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам февраля 2021 года цены в промышленности выросли на 26,6%.

За два месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 22,1%.