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"Укрпошта" закончила год с прибылью в 185 миллионов

По результатам 2020 года АО "Укрпошта" получило прибыль в размере 185 млн грн, тогда как по итогам работы в 2019 году компания получила 405,36 млн ​​грн чистой прибыли

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Игорь Смилянский.

При этом, он добавил, что по сравнению с 2016 годом "Укрпошта" увеличила доход компании в два раза.

"С момента прихода новой команды в 2016 году, ми удвоили доход компании с 4,6 млрд грн в 2016 году до 9,2 млрд грн в 2020 году", – отметил Смилянский.

Также глава "Укрпошты" подчеркнул, что компания выплатит около 3 млрд грн налогов и "десятки миллионов дивидендов, после того как результаты будут подтверждены независимым аудитором".

Как сообщалось,  в ноябре 2020 года стало известно, что "Укрпошта" привлечет 63 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений. Эти привлечения позволят создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием; ввести еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины; улучшить логистическую инфраструктуру для развития е-коммерции.

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Джерело:  Facebook
доходи (459) Укрпошта (795) Смілянський Ігор (116)


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Топ коментарі
+5
Не очень уж и пыльное дело получать прибыль за счет поднятия тарифов. К тому же хорошая часть прибыли пойдет на премию великому руководителю. Кстати, работает почта очень плохо, сроки доставки не выдерживаются ни разу хоть и обеспечили их компьютерами.
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15.03.2021 13:14
+4
Так себе прибыль - примерно 10 зарплат Смилянского за год.
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15.03.2021 11:56
+2
Конечно же убыток, как был до него - гораздо лучше...
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15.03.2021 14:04
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Так себе прибыль - примерно 10 зарплат Смилянского за год.
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15.03.2021 11:56 Відповісти
Конечно же убыток, как был до него - гораздо лучше...
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15.03.2021 14:04 Відповісти
Конечно, гораздо лучше, когда в самой нищей стране Европы, чиновник получает 300 минималок и в разы больше президента самой богатой страны мира - США.
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16.03.2021 08:11 Відповісти
Правильно, хай посадят нормального совеццкого директора, шоб 12 тыщ получал, и на кайене ездил.
Нафиг нам та прибыль в Укрпочте, зато нас жаба не будет душить!
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16.03.2021 08:49 Відповісти
Правильно, хай быдло работает за 6 тыщ, а паны по 1,5 ляма получают. Только не удивляйтесь потом, что все нормальные люди выехали из страны, а остались одни пенсионеры, министры и мусора.
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19.03.2021 12:27 Відповісти
После прихода новой команды в 2016 году изменений в работе Укрпочты в лучшую сторону лично я не вижу, а совсем наоборот: тарифы повысились, количество работников отделений сократилось, сельские отделения работают неполную неделю.
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15.03.2021 12:05 Відповісти
А в сельских отделениях есть клиенты на полную неделю? Или опять люмпенское что тебе все должны? И должны полную неделю работать ради 3 человек в день?
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15.03.2021 14:05 Відповісти
Что можно сказать про человека если для него пожилые люди = люмпены.
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15.03.2021 18:21 Відповісти
Не очень уж и пыльное дело получать прибыль за счет поднятия тарифов. К тому же хорошая часть прибыли пойдет на премию великому руководителю. Кстати, работает почта очень плохо, сроки доставки не выдерживаются ни разу хоть и обеспечили их компьютерами.
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15.03.2021 13:14 Відповісти
Сразу видно, что пишет лютый дилетант. Поднимать цены совсем не просто. Потому что есть конкуренты. И та же новая почта никуда не делась.
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15.03.2021 14:06 Відповісти
Я смотрю вы очень рьяно нападаете на всех критиков. Но работа Укрпочты явно отвратительна, если столько недовольных ею. И конкурентов мы приветствуем, если они работают уже и по 7 дней в неделю и курьерские доставки в любую тьмутаракань. Пусть будет больше почтовых операторов, хороших и разных!
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15.03.2021 17:21 Відповісти
Новая почта уже всех збла .
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15.03.2021 20:09 Відповісти
Где моя посылка из Китая!
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15.03.2021 20:58 Відповісти
поставьте касовые апараты на отделениях с терминалами для карт, пару сортировочных центров, отдельное помещение под прием комунальных платежей и новая почта пойдет в ж...с ее повышением тарифов. Это звездный час Укрпошты. А то НП с ее драконовскими тарифами задолбала уже, но все равно туда все стадом бегут, хотя там уже не намного лучше.
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16.03.2021 09:22 Відповісти

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