"Укрпошта" закончила год с прибылью в 185 миллионов

По результатам 2020 года АО "Укрпошта" получило прибыль в размере 185 млн грн, тогда как по итогам работы в 2019 году компания получила 405,36 млн ​​грн чистой прибыли

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Игорь Смилянский.

При этом, он добавил, что по сравнению с 2016 годом "Укрпошта" увеличила доход компании в два раза.

"С момента прихода новой команды в 2016 году, ми удвоили доход компании с 4,6 млрд грн в 2016 году до 9,2 млрд грн в 2020 году", – отметил Смилянский.

Также глава "Укрпошты" подчеркнул, что компания выплатит около 3 млрд грн налогов и "десятки миллионов дивидендов, после того как результаты будут подтверждены независимым аудитором".

Как сообщалось, в ноябре 2020 года стало известно, что "Укрпошта" привлечет 63 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития на обновление логистической сети и реформирование сельских отделений. Эти привлечения позволят создать новые логистические центры с современным сортировочным оборудованием; ввести еще до 1900 новых передвижных отделений для покрытия всех 100% населенных пунктов Украины; улучшить логистическую инфраструктуру для развития е-коммерции.