В Украине в феврале подорожали сигареты и алкоголь, – Госстат

В феврале 2021 года в Украине подорожали пиво, водка, вина столовые и сигареты отечественного производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Пиво отечественного производства в прошлом месяце стоило в среднем 18,06 грн за 0,5 л, в январе его можно было купить за 17,93. Водка подорожала на 18 копеек – до 93,13 грн за 0,5 л.

Цена столовых вин отечественных марок увеличилась на 46 копеек – до 67,14 грн за 0,75 л.

Также рост цен коснулся сигарет с фильтром отечественных марок. В феврале 2021 года в среднем по Украине пачка из 20 штук продавалась по 44,71 грн, что на 30 копеек дороже, чем в январе.

Ранее сообщалось, что с декабря 2019 года по декабрь 2020 года существенно подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок в декабре 2020 года в среднем по Украине продавались по 43,26 грн за пачку (20 штук), что на 21,2% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 38,73 грн за пачку (дороже на 23,9%).